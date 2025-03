Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi rivelano il sesso del figlio in arrivo

Ancona, 9 marzo 2025 – Dopo mesi di attesa e grande emozione, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi rivelano il sesso del loro primo figlio: in casa Tamberi-Bontempi arriverà una bambina. L’annuncio è apparso sui social, in un tenerissimo post su Instagram, in cui il campione olimpico di salto in alto ha espresso tutta la sua gioia. "Non vedo l'ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per la casa. Tu e la mamma mi farete impazzire d’amore,” ha scritto Tamberi sotto una foto di una tutina rosa da bimba.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi rivelano il sesso del bebè in arrivo (foto Instagram)

Dettagli sull'annuncio

Insieme al completino da neonata, anche un estratto del video del matrimonio dei due (guarda il video). “Mi hai insegnato ad amare e a rispettare – dice al microfono con voce tremolante il campione -. Mi hai fatto capire il significato della parola famiglia, e a quanto questa sia importante. Ed io, che mi sciolgo al solo pensiero, non vedo l'ora di averne una con te. Non vedo l'ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per casa. E di godermi ogni singolo istante dei tuoi primi 14 anni di vita che non ho avuto la fortuna di vivere.”

La coppia, sposata dall’ottobre del 2022, aveva già condiviso il desiderio di diventare genitori, anche durante un’intervista a Verissimo. Tamberi, dopo aver dedicato anni alla sua carriera e alle Olimpiadi, si era detto pronto a vivere questa nuova avventura con la sua compagna di sempre.

Momento unico per la coppia

Solo poche settimane fa, i due avevano annunciato la gravidanza con un commovente video in bianco e nero, mostrando le prime immagini dell’ecografia e raccontando l’emozione di questo momento unico: "Un’emozione indescrivibile... A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”, aveva scritto l’atleta.

La notizia dell’arrivo di una bambina rappresenta un nuovo capitolo per la coppia, che si prepara con entusiasmo ad accogliere la loro piccola. L’annuncio ha scatenato una pioggia di auguri da parte di amici, colleghi e fan, che hanno accolto con entusiasmo la notizia.