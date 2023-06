A Jesi approda Babà Mondi, leader mondiale dei musulmani Bektashi

Jesi (Ancona), 10 giugno 2023 - Appuntamento domani 11 giugno (ore 17,30) a palazzo Bisaccioni per una conferenza con Il capo spirituale dei Bektashi Babà Mondi. Ospite d’eccezione Hajji Dede Edmond Brahimaj, comunemente noto come Baba Mondi, leader religioso albanese e ottavo Bektashi Dedebaba dell'Ordine Bektashi. È il leader mondiale dei musulmani Bektashi. L’evento patrocinato dalla regione Marche ha come finalità principale “la riflessione sulla condizione dell'uomo nella società moderna, esplorando le implicazioni spirituali, sociali e psicologiche della modernità sulla vita dell'individuo e della collettività”. Il convegno mira inoltre a “promuovere la comprensione reciproca tra diverse tradizioni religiose e culturali, offrendo uno spazio di incontro e di scambio tra il mondo cattolico e la comunità albanese, nonché tra i rappresentanti della politica e della psicologia e si propone di promuovere una cultura del dialogo e del rispetto reciproco, sottolineando l'importanza di una visione integrata della vita umana che consideri l'essere umano nella sua interezza, in relazione con gli altri e con il mondo che lo circonda”. Sempre domani a seguire, al Vox Live Club di Jesi alle 20 il maestro Pejaman Tadayon per un'esperienza di ascolto di alcuni ritmi eseguiti con i tamburi tipici della tradizione (Daf) e conoscere gli strumenti musicali tradizionali, alcuni brani di canti Sufi e della musica sacra islamica. Al tempo stesso l’incontro sarà concentrato sui movimenti e la tecnica primaria della danza spirituale Sufi dei Dervisci rotanti.