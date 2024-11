La città di Ancona protagonista del film di Natale di Pieraccioni e Siani

Ancona, 25 novembre 2024 – Quattro film in 18 mesi: è record ad Ancona. È uscito due giorni fa il trailer di ´Io e te dobbiamo parlare´, il cinepanettone di (e con) Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, girato questa estate per le vie del centro: la finta rapina alla gioielleria Giorgi, le riprese nelle case di alcuni anconetani, le telecamere al Viale e al Passetto. Poi Numana, Jesi e tutta la Riviera del Conero.

Fiero e orgoglioso il primo cittadino anconetano, Daniele Silvetti. La sua amministrazione passerà alla storia: non foss’altro perché nei primi diciotto mesi di mandato con la fascia tricolore addosso, ad Ancona sono arrivate quattro troupe diverse per girare altrettanti film e pellicole per il piccolo e il grande schermo. Silvetti parla di “una grande considerazione verso la nostra città. Il cinema – rimarca – è la forma di comunicazione più diffusa e importante. Il nostro intento è questo, favorire la massima diffusione delle bellezze cittadine e contribuire a che il capoluogo esca dai confini della città e della regione”.

Erano solo parole, le sue, fin quando non si è seduto sullo scranno più alto di Palazzo del Popolo. Parole che son diventate presto fatti. Prova ne è la presenza in città, fino a marzo, di Veronica Pivetti e Carla Signoris per la serie tv ´Balene´. Subito dopo, arriverà Natasha Stefanenko con ´A sé stesso´, mentre Pierfrancesco Favino ha da poco concluso le riprese de ´Il maestro´ a Portonovo (con buona pace per le polemiche sugli alberi tagliati).

“Mi fa piacere che Ancona faccia da sfondo e sia protagonista di commedie, serie tv o film più impegnati. In questo modo – riflette – riusciamo ad attirare l’attenzione su di noi. Voglio ringraziare le case produttrici per averci regalato questi scorci di luoghi che magari, forse, non erano così conosciuti. Il cinema – torna a dire – è la leva più importante e prestigiosa”. Il 19 dicembre ci sarà la prima e il sindaco Silvetti ci sarà: “È stato bello conoscere i due protagonisti, Siani e Pieraccioni. Al di là del loro lavoro, della loro bravura e notorietà, sono persone eccezionali. È stato un piacere ospitarli”.

Nel cast, al fianco di Siani e Pieraccioni, ci sono tra gli altri anche Biagio Izzo, Sergio Friscia, le bellissime Francesca Chillemi e Brenda Lodigiani. Le comparse sono state fornite dalla casa cinematografica dorica Guasco. La produzione è della Italian International Film (Gruppo Lucisano) con Rai Cinema, il supporto di Marche Film Commission e il patrocinio del Comune dorico.