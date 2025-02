Linea Verde ad Ancona: protagonista il Parco del Conero

Ancona, 15 febbraio 2025 – Nella puntata della trasmissione “Linea Verde” in onda domenica 16 febbraio, dalle ore 12.20 su Rai3, il Parco del Conero sarà uno dei protagonisti. La conduttrice Margherita Granbassi racconterà la biodiversità del Conero, la possibilità di passeggiare sulla spiaggia di Portonovo o di Marcelli o percorrere i 18 sentieri che conducono in piena sicurezza negli scorci più belli del Monte Conero sulla cui falesia nidifica il falco pellegrino.

Accompagnata dal direttore del Parco Marco Zannini, l’ex campionessa di fioretto, oggi conduttrice della storica trasmissione che va alla scoperta del territorio italiano, mostrerà alcuni scorci tra i più suggestivi del Parco che conta seimila ettari di estensione toccando i comuni di Ancona, Camerano, Numana e Sirolo mostrando ai telespettatori le bellezze del territorio e perché è sempre più apprezzato e visitato.

“Per noi è una straordinaria occasione di visibilità – dice Luigi Conte, presidente del Parco del Conero – per mostrare le bellezze del Parco del Conero, la varietà del territorio di questo scrigno di biodiversità ricco di storia e di cultura soprattutto in questo periodo nel quale entra nel vivo il percorso per far sì che, da parco regionale, possa diventare parco nazionale con tutti i vantaggi che ne deriverebbero in termini di attività di tutela, salvaguardia, valorizzazione e promozione della biodiversità così come delle attività produttive, ricettive e culturali che vi insistono”.

I riflettori si accenderanno anche sul territorio di Castelfidardo che sarà valorizzato come protagonista di uno spaccato artigianale e culturale intorno agli strumenti a mantice. Oltre alla famosa e preziosa produzione di fisarmoniche, sarò documentato il coinvolgimento di maestri e allievi della scuola civica di musica intitolata proprio a Paolo Soprani, il fondatore dell'industria musicale della fisarmonica.

Una delegazione della giovanissima Fisorchestra di Castelfidardo sarà inoltre al centro dell'esibizione artistica, mentre un’allieva seguirà la troupe della Rai nelle riprese in altre zone della regione. Una bella vetrina che fa onore alla città che vive del comparto di strumenti musicali e per questo è conosciuta in tutto il mondo.