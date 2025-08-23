Max Gazzè, annullato il concerto a Castelfidardo: Pif 2025 senza gli eventi di punta per i 50 anni

Castelfidardo, 23 agosto 2025 - Cinquant’anni sono un segno tangibile di tradizione, prestigio e impegno ma anche di responsabilità. Ecco dunque che nel rendere noto il programma di massima dell'edizione che celebra il mezzo secolo del Premio Internazionale della Fisarmonica e la presentazione del lavoro di catalogazione svolto ai fini della proposta di candidatura Unesco, l'Amministrazione Comunale annuncia l'annullamento di due eventi. A causa di motivi finanziari, vengono infatti tagliati i concerti Musicae loce di Max Gazzè con l'orchestra popolare del Saltarello (previsto l'11 settembre) e Incanto a quattro mani di Danilo Rea e Luciano Biondini (13 settembre), eliminando dunque la location del Parco del Monumento.

Una rinuncia dolorosa ma inevitabile a fronte del venir meno di alcuni finanziamenti su cui l'organizzazione faceva affidamento, le cui erogazioni non sono certe e non sono finanziabili da parte della Regione entro l'inizio dell'evento. A coloro che avevano già effettuato l'acquisto dei biglietti on line, la piattaforma Liveticket effettuerà il riaccredito in automatico da fine mese.

“Abbiamo fatto una scelta di responsabilità di cui sono orgoglioso. Le risorse pubbliche vanno spese con attenzione e la politica deve riconoscere quando gli imprevisti e le promesse non possono garantire i propri desideri” commenta il sindaco Ascani.

Al di là del programma ridimensionato, sarà comunque un PIF di spessore e respiro mondiale, con una miriade di eventi ad ingresso gratuito che ruotano attorno al nucleo storico del Premio&Concorso per solisti e gruppi.

Salone degli Stemmi, piazza della Repubblica, Auditorium San Francesco e teatro Astra sono i punti cardine ove ogni giorno si intrecceranno note ed armonie delle audizioni valutate da una giuria internazionale con i matinée e gli show case proposte dalle aziende aderenti all'AMMA, i concerti pomeridiani e quelli serali con tanti ospiti.

Programma eventi collaterali

Mercoledì 10 settembre

ore 19:00, Auditorium San Francesco: Gemini Duo (Cina)

ore 21:30, Piazza della Repubblica: Enzo Avitabile & i Bottari di Portico

Giovedì 11 settembre

ore 12:00, Piazza della Repubblica: vetrina

ore 18:00, Piazza della Repubblica: Nonato Lima (Brasile)

ore 21:30, Piazza della Repubblica: Antonio Forcione quartet ft Natalino Marchetti

Venerdì 12 settembre

ore 12:00, Piazza della Repubblica: vetrina

ore 17:00, Auditorium San Francesco: Radu Ratoi (Moldavia)

ore 19:00, Salone degli Stemmi: Andrea Coruzzi

ore 21:30, Piazza della Repubblica: Simone Zanchini&Orchestra Jazz Italiana “La fisa in big-band”

Sabato 13 settembre

ore 12:00, Piazza della Repubblica: vetrina

ore 17:00, Salone degli Stemmi: Voci a mano con Placido Domingo Jr, Annalisa Biancofiore (voce), Cristiano Lui (fisarmonica), Sandro Paoletti (sax)

ore 18:00, Piazza della Repubblica: Daniele Falasca Trio

ore 20:30, Piazza della Repubblica: Emir Dragoi (Romania)

ore 21:30, Auditorium San Francesco: Milonga con Giacomo Medici Trio

ore 22:00, Piazza della Repubblica: serata brasiliana

Domenica 14 settembre

ore 12:00, Piazza della Repubblica: Fisorchestra Castelfidardo diretta dal M° L. Pallotta