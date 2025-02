La moglie di Tamberi: “Sono felice che continui, non so cosa ci aspetterà”

Ancona, 15 febbraio 2025 – Ad un passo di Gimbo, ne corrisponde uno dell’amata Chiara Bontempi. C’era lei, c’era eccome martedì sera al Festival di Sanremo. Seduta in platea, di fronte al palco del prestigioso Teatro Ariston, quando il suo Gianmarco Tamberi ha annunciato che parteciperà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Gianmarco Tamberi con la moglie Chiara Bontempo dopo l'annuncio dell'atleta di voler continuare fino alle prossime Olimpiadi

E lo ha seguito pure all’indomani. Nella conferenza stampa in cui la leggenda dell’atletica, campione olimpico, mondiale e europeo nel salto in alto, ha raccontato quei periodi duri e complessi. Quelli delle riflessioni profonde, quelli del ’smetto o non smetto’ dopo Parigi, quelli del non voler arrendersi pur consapevole che rimettersi in gioco, ancora una volta, avrebbe comportato altri sacrifici. Fino a quando, la sera prima in diretta nazionale, non ha sciolto le riserve. E al suo fianco, ovviamente, non poteva affatto mancare il supporto costante della moglie, “determinante nelle mie scelte”, ha confessato l’atleta anconetano, e il cui volto s’illuminava quando “le dicevo che volevo andare avanti”.

Parole al miele, per Chiara. Che al Carlino ha raccontato tutta la sua emozione: “Mi ha fatto molto piacere – ha detto in riferimento al messaggio di Gimbo –. Sono contenta, come ho già avuto modo di dire. È stato un periodo di grande indecisione. Mi diceva, ‘un giorno continuo, un giorno smetto’. Però sono felice così”.

Felice che Gianmarco continui fino ai Giochi a Cinque cerchi in programma tra tre anni e mezzo, per quanto ci sia un futuro ancora tutto da scrivere: “Cosa ci aspetterà è difficile da dire perché si rimette in gioco e inizia un nuovo capitolo – ha aggiunto la moglie di Tamberi al nostro giornale –. Spero che tutto andrà per il meglio, ma ripeto sono contenta abbia deciso di continuare”. Come tutti. Nessuno, infatti, avrebbe mai potuto immaginare cosa sarebbe potuto accadere a Gianmarco alle Olimpiadi di Parigi. “Mi dispiaceva che la sua carriera si concludesse in quel modo – ha ribadito Chiara Bontempi –. Su questo eravamo e siamo sicuramente in linea. Poi vedremo cosa gli riserverà il destino”.

Ed è una riflessione che la moglie di Gimbo, nei giorni scorsi, ha riproposto in maniera simile anche su Instagram: “Non so cosa ci aspetterà, non so come saranno i prossimi anni, ma so che così non sarebbe potuto finire. Orgogliosa dell’atleta, dell’uomo e dell’esempio che sei. Ti amo”, il suo pensiero social. Cui ieri, nel giorno di San Valentino, è seguita una dedica speciale in una storia. La loro, una lunga, bella e vera storia d’amore.