Montecarotto, in scena sabato c'è 'Viva la mamma'

Montecarotto (Ancona), 14 maggio 2024 - Si chiude al teatro comunale di Montecarotto la rassegna teatrale "Perdere la testa” dedicata quest’anno al rapporto tra famiglia e follia, con “Viva la mamma”, spettacolo finale del Laboratorio di Teatro Integrazione della Rete del Sollievo di Jesi ASP Ambito IX, in collaborazione con Dipartimento di Salute Mentale Jesi Ast 2 Ancona, Cooss Marche, e Rassegna Malati di Niente. Lo spettacolo è a cura di Teatro Giovani Teatro Pirata, la regia è di Simone Guerro e Arianna Baldini. “Questo appuntamento – spiegano i promotori - affronta con vera poesia le relazioni familiari, che sono per ogni essere umano fonte di amore e dannazione. Ognuno nella propria storia personale rintraccia nella sua famiglia gli indizi per leggere il suo presente. Nei pressi della Festa della Mamma, la compagnia ha deciso di parlarne con libertà, ironia e spietata sincerità. Nello spettacolo si parte dal compleanno di Filomena, la matriarca di una famiglia numerosa. Tutta la famiglia si è riunita per organizzarle una festa a sorpresa. Durante i preparativi di questa grande rimpatriata, presto emergono diverse disarmonie tipiche di una qualsiasi famiglia. Nell’attesa dei festeggiamenti, tra i pettegolezzi e qualche piccolo dispetto, qualcuno però riesce finalmente a dire quello che per molto tempo aveva tenuto solo per sé”. La rassegna di prosa “Perdere la testa” è curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata e sostenuta dal Comune di Montecarotto, Amat Associazione Marchigiana attività Teatrali, Servizio La Rete del Sollievo Asp 9, Ministero della Cultura, Regione Marche, CMS Consorzio Marche Spettacolo. Dopo aver scandagliato, nella prima edizione, il rapporto tra amore e follia, il cartellone 2023-2024 ha voluto parlare di stereotipi, nevrosi, corto-circuiti amorosi delle relazioni familiari. Ingresso: 3 euro. Info e biglietti: 0731.56590 - 334.1684688, www.amatmarche.net o prevendita on-line www.vivaticket.it.