Morro d'Alba, tra musica, poesie e suggestioni ecco il 'Dantedì'

Il camminamento di ronda di Morro d'Alba

Morro d’Alba- Ecco il “Dantedì” nel borgo per un InCanto Infernale. Sabato Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri, ma anche venerdì, il borgo del vino Lacrima ospiterà una serie di eventi, in buona parte dedicata a studenti e famiglie, per rammentare l’importanza del Sommo Poeta come padre della lingua italiana. Le manifestazioni si svolgeranno per tutto il weekend.

Si comincerà venerdì appunto con InCanto a scuola. Il Comune di Morro d’Alba e l’I.C. Rossini ospiteranno Caterina Falconi, autrice di “Dante e la Divina Commedia” e “La Divina Commedia”, opere dedicate ai ragazzi ritenute utili per avvicinare gli studenti sia della primaria che della secondaria di primo grado, allo studio del Sommo Poeta. L’appuntamento coinvolgerà le classi dalla 5° primaria alla 3° secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo. L’incontro con l’autrice sarà guidato dallo scrittore Alessandro Morbidelli, già direttore Artistico del Festival Lacrima in giallo.

Sabato, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, alle 11, con “InCanto nel borgo”, Morro d’Alba sarà avvolta dalle parole del Poeta: l’intera cantica dell’Inferno potrà essere ascoltata in filodiffusione lungo il suggestivo Camminamento di ronda La Scarpa. La particolare conformazione di questo monumento architettonico che percorre, in circolare, tutto il perimetro del castello, renderà unico l’ascolto delle parole del Poeta. Nei giorni successivi, alla stessa ora, sarà possibile, per un periodo più breve, l’ascolto di alcuni canti selezionati.

Le attività del pomeriggio saranno di particolare interesse per gli adulti ma anche per le famiglie con bambini. Sabato e domenica prossimi il Dantedì sarà celebrato con le famiglie al Museo Utensilia, con il laboratorio ludico-didattico “I mostri di Dante”, dalle 16 alle 19. Ispirato al libro di Mirko Volpi con le illustrazioni di Laura Vaioli e Giacomo Guccinelli, edito da Salani editore, il laboratorio prevede una mostra che racconta Dante e parla dei mostri che si trovano nel suo immaginario inferno e altri giochi da tavolo ispirati alla Divina Commedia, enigmi, disegni da colorare e altre attività di ricerca, per un divertimento che coinvolge bambini e adulti. L’Ingresso è di 4 euro a bambino, mentre sarà ridotto per adulti. È consigliata la prenotazione al 328 5487491 (Assessorato Cultura e Turismo).

Alle 18 all’Auditorium Santa Teleucania, convegno-studio “l’abito ai tempi di Dante: da Francesca a Beatrice la moda dal 1200 al 1300 ”, a cura dell’associazione Armati dell’Antica Marca Aps. Il convegno, dedicato alla moda, femminile e maschile, religiosa e secolare, fra Duecento e Trecento, è un viaggio nei tessuti, i colori, gli abiti e gli accessori che caratterizzavano la società al tempo di Dante, in cui la ricerca storica si accompagna alla rievocazione. Miniature e affreschi prendono vita negli abiti di nobildonne, monache, frati e cavalieri. I relatori saranno gli stessi soci dell’Associazione Armati della Antica Marca Aps. Negli spazi espositivi dell’auditorium sarà allestita una mostra di abiti aperta la pubblico. Al termine un brindisi con le cantine del territorio. Ingresso libero.



“The Hellish Walk- Passeggiata Infernale”, è lo spettacolo da vivere al calar della sera, lungo il suggestivo camminamento di ronda, La Scarpa. Dante e la Divina Commedia hanno ispirato nel tempo numerose composizioni musicali e c’è chi ritiene che al giorno d’oggi, il padre della lingua italiana sarebbe un appassionato di musica metal. Per sottolineare questo originale profilo del Sommo Poeta e la grande modernità della sua opera più importante, sabato e domenica, al momento del tramonto, quando secondo il poema inizia il viaggio di Dante nell’oltretomba, sfruttando la magia del crepuscolo, ci aspetta lungo il Camminamento di ronda La Scarpa, “The Hellish Walk- Passeggiata Infernale”, con la diffusione delle musiche di Signum Draconis-The Divine Comedy: Inferno. Un insolito progetto musicale che ha preso il via grazie al chitarrista di origini spagnole Oscar Grace. Il progetto vede la collaborazione con altri professionisti (Mark Boals, Ben Jackson, Chiara Manese), per complessive diciassette canzoni, prodotto da Simone Mularoni e orchestrato con la collaborazione della Bratislava Symphony Orchestra diretta da David Hernando Rico. Alla musica si alternano i passi della Divina Commedia che interpretati dagli esecutori, diventano parte integrante del brano musicale. Il camminamento di ronda la Scarpa per l’occasione si illuminerà con la luce delle candele lungo tutto il percorso. Ingresso libero.

Domenica alle 18 la musica sarà più tradizionale con lo spettacolo "InCanti e Affetti nella Divina Commedia", un viaggio suggestivo ed emozionante nel capolavoro dantesco, all'interno della settecentesca Chiesa di San Gaudenzio di Morro d'Alba. I canti e la musica accompagneranno e si alterneranno a passi significativi delle tre cantiche. In collaborazione con la Corale Nuova Speranza di Monte San Vito. Dirige il maestro Carla Cardella. Ingresso libero.