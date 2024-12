Natalie Imbruglia ad Ancona: chi è la star di Capodanno

Ancona, 13 dicembre 2024 – Chi non ricorda successi come Torn, Shiver o Wrong impression? Sono tutti firmati dalla pop star Natalie Imbruglia, che il 31 dicembre sarà ad Ancona per un Capodanno da ricordare.

Accantonata definitivamente l’ipotesi Alex Britti, che è stato chiamato dalla Rai per una trasmissione televisiva nazionale, sarà dunque la cantautrice australiana, 49enne, a esibirsi portando le sue hit in piazza Pertini per salutare l’anno nuovo con una colonna sonora che celebra gli anni ‘90. Il cachet di Imbruglia sarà di circa 10mila euro superiore rispetto a quello del cantautore italiano. L’artista arriverà nel capoluogo marchigiano con un repertorio che mescolerà i suoi grandi successi e le ultime produzioni discografiche. Con una carriera che abbraccia oltre due decenni, Natalie Imbruglia ha dimostrato di essere molto più di una "one-hit wonder", evolvendo il suo stile e conquistando il pubblico con la sua inconfondibile voce e il carisma innato. Il concerto ad Ancona sarà l'unica tappa italiana per l’artista durante le festività, e ciò aggiunge ulteriore esclusività all’evento. L'esibizione si inserisce in un programma ricco di appuntamenti musicali e culturali che la città ha organizzato per rendere memorabile l’arrivo del nuovo anno. L’accesso al concerto sarà gratuito. Lo show inizierà alle 22.30, accompagnando il pubblico fino al countdown di mezzanotte, quando Natalie si unirà ai presenti per brindare all’anno nuovo. Successivamente, il palco si animerà con uno spettacolo di fuochi d’artificio e un dj set per continuare i festeggiamenti fino a tarda notte.