Raoul Bova dal cuore d’oro: in pandemia volontario con la Croce Rossa incontra i militi sul set

Ancona, 18 aprile 2023 – Dal set della fiction che sta girando al Palaindoor, ai saluti alla Croce Rossa locale. L’attore Raoul Bova ieri ha trovato il tempo anche per incontrare il presidente della Croce Rossa di Ancona, Gianni Barca, durante le riprese all’impianto sportivo delle Palombare. Per cinque giorni infatti la troupe di Lux Vide, che produce la serie televisiva con protagonista l’attore romano, si è spostata al Palaindoor allestendo il set per la parte sportiva. Bova interpreta l’allenatore di atletica di un gruppo di disabili. La sua vicinanza alla Croce Rossa lo ha visto impegnato anche durante la pandemia.

9 foto L’attore è arrivato nella zona del Passetto di Ancona per il primo ciak della nuova fiction televisiva che andrà in onda in autunno

Proprio sotto il Covid-19, in piena emergenza sanitaria, l’attore romano è stato in prima linea, facendo il volontario, al fianco dell’associazione, consegnando i viveri ai senzatetto della capitale, proprio con gli altri militi della Croce Rossa. Non gli era più bastato fare solo il testimonial, Bova è ambassador per la Croce Rossa nazionale, aveva voluto mettere la divisa ed era sceso in strada portando viveri ai senza dimora e a fare tutto ciò che serviva al momento, dimostrando vicinanza del mondo dello spettacolo a chi era impegnato a salvare vite. Alla Croce Rossa l’attore si era già avvicinato al tempo del terremoto di Amatrice, per una raccolta fondi, continuando poi ad essere legato a questa realtà.

Per questo ieri il comitato locale di Ancona ha voluto incontrare l’attore che ha trovato il tempo anche per questo. Il presidente Barca ha voluto ringraziarlo per il suo impegno nell’associazione e per il contributo che presta donandogli un regalo simbolico, una tazza con il logo della Croce Rossa Italiana. Sono stati due minuti, il tempo di salutarsi, stringersi la mano, scambiare due battute e fare una foto ricordo. Bova ha detto di apprezzare il lavoro della Croce Rossa, impegnata nei soccorsi sanitari h24. Da sempre l’attore è al fianco di iniziative che supportano aiuti sanitari e al mondo dei disabili e lo dimostra anche la fiction che sta girando e che sarà possibile vedere nel piccolo schermo, su canale 5, non prima del prossimo autunno.

La fiction in 4 puntate

Saranno quattro puntate, tutte ambientate ad Ancona, dove dall’11 aprile scorso è arrivato lo staff: 90 persone e 12 tir. Le prime riprese sono state alle grotte del Passetto, poi è toccato a Portonovo, con il ristorate Emilia diventato un set cinematografico, poi al duomo, dove è stato inscenato un matrimonio, piazza del Papa, Numana e Palaindoor. La troupe lascerà Ancona nel fine settimana, diretta per le ultime scene ad Ascoli Piceno. Tutto questo è stato possibile grazie alla Fondazione Marche Cultura e alla Guasco, casa di produzione cinematrografica anconetana che ha fatto da supporto allo staff di Bova.