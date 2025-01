Rimandato il concerto del trio La Sad a Senigallia

Ancona, 18 gennaio 2025 – L'atteso concerto del trio La Sad, a base di musica emo, punk e trap, in programma oggi al Mamamia, è rimandato a sabato prossimo, 1 febbraio. Anche i punk si ammalano: a causa di una forte influenza che ha colpito uno dei membri del gruppo, il concerto previsto per stasera, nel tempio senigalliese della musica da ballare, slitterà di una settimana. I “portavoce del disagio giovanile”, come si sono definiti Theø, Plant e Fiks in un'intervista pubblicata ieri sul nostro giornale, dovranno aspettare per rivedere l'amato pubblico del Mama e per vederlo ballare sotto il palco. In effetti, ci hanno raccontato, la fan base (i fanatici che li seguono) si è già distinta ai loro occhi, nel concerto di due anni fa, per una sana attitudine al “pogo”, che è quella danza sfrenata, stile autoscontri o flipper, a suon di spallate, tipica delle serate negli scantinati, dove nacque il punk, a fine anni 1970. I biglietti già acquistati per il concerto, in cui la band suonerà le canzoni dell'ultimo album, “Odio La Sad”, rimangono validi per la nuova data. È possibile richiedere il rimborso del biglietto per il concerto di stasera, entro e non oltre il 24 gennaio 2025. Informazioni su www.magellanoconcerti.it.