Il ritorno a casa della santa Goretti: Corinaldo accoglie Maria, bimba vittima di femminicidio

Ancona, 28 gennaio 2025 – La santa simbolo della violenza sulle donne è tornata a casa. Ieri alle 16 le spoglie di Maria Goretti hanno fatto tappa davanti alla casa natale, a Corinaldo, in provincia di Ancona. Attesa dal primo cittadino Gianni Aloisi e da tantissimi fedeli, commossi nel vedere la teca con le spoglie della protettrice di quello che, nel tempo, è diventato uno tra i 250 borghi più belli d’Italia.

Era il 5 luglio del 1902 quando a Nettuno, comune laziale in cui si era trasferita la famiglia Goretti, Maria fu attirata in trappola dal suo assassino. Con la scusa di rammendare un vestito, Alessandro Serelli, che aveva già tentato in precedenza diversi approcci con lei, ancora undicenne, quel giorno tentò di violentarla. Di fronte alle grida e al tentativo di difendersi, Serelli ferì a morte la piccola Maria, colpendola 14 volte con un punteruolo. Maria Goretti fu dichiarata Santa nel 1950 da Papa Pio XII. In occasione del Giubileo 2025, le spoglie della Santa sono state accolte ieri e resteranno a Corinaldo fino al 2 febbraio.

L’analisi di Rondoni

Il corpo della ragazzina, la vittima che propongo anzi eleggo ora patrona in cielo delle vittime di femminicidio, Maria torna nel suo paese, a Corinaldo. Il corpo ucciso perché difese la sua castità. Ne hanno scritte e dette di tutti i colori su di lei. È stata preda come spesso capita in Italia di retoriche opposte, ugualmente vuote e stupide. Resta il fatto, oscuro e lucente. Non a caso chiesi a un grande scrittore, Aurelio Picca, di scriverne un racconto della vita e ne uscì un romanzo agile e straziante e dolce, “Capelli di stoppia. Mia sorella Maria”.

La ragazzina che difese la sua castità a costo della vita è il segno, oggi più che mai attuale, che nessuna brama, nessuna cupidigia possono violare il segreto di una persona. Non si tratta neanche o soltanto della castità fisica, ma del segreto inespugnabile di ogni persona, della sua indisponibilità al nostro volere, alle nostre passioni, alle nostre idee. Nessuno è di nessuno, perché, come mostra Maria sorellina nostra, patrona delle donne vittime, siamo tutti di Dio.

Il sacro che tutte le grandi culture, non solo la cristiana, hanno sempre messo in relazione con il corpo e con l’eros, indica che nella sfera più intima dei gesti e dei pensieri si trova una relazione con il mistero del mondo intero. L’esser sacro dell’atto erotico non è un elemento repressivo (questa idea banale ha fatto molti danni) ma un invito a riconoscerne la profonda natura, la connessione con i più profondi livelli della vita personale e universale.

La banalizzazione dell’atto erotico, la separazione di questi atti da una robusta e profonda lettura culturale e spirituale, ha spiegato anche il sociologo Bauman, non ha liberato l’eros. Ma lo ha spinto, come oggi si vede da troppi fenomeni, verso i territori della nevrosi quando non della violenza. E non sarà una totalitaria, statalista “educazione affettiva” nelle scuole, del resto prive di senso del sacro, del bello, dell’elegante, del profondo, a opporsi a tale deriva. Proprio per questo, l’attenzione e la preghiera a una figura come Maria Goretti e al suo gesto sacrificale sono tuttaltro che vecchi arnesi di un passato che non torna perché sono mutati i costumi. No, sono elementi di lettura adeguata all’epoca che viviamo. I santi sono sempre misteriosamente contemporanei.

Non si banalizzi questa ragazzina santa. Non si banalizzi la sua memoria. Si ascolti il suo silenzioso invito. Dissacrare tutto non porta a maggior rispetto. Lo si vede bene intorno a noi. Solo opponendo la presenza di qualcosa di sacro, il lupo della cupidigia che tutto vuole misurare possedere usare, può essere fronteggiato. Non c’è invito morale che possa funzionare se non esibisce le sue radici grondanti di sacra bellezza. La bellezza semplice, modesta di Maria nostra sorellina è una fiaccola, un segno attualissimo. Un richiamo a considerare sacra la nostra e l’altrui persona, a non pensare che tutto sia disponibile, commerciabile. Nell’epoca in cui tanti, troppi ragazzini e ragazzine vendono il proprio corpo, da un lato, e dall’altro soffrono precipizi a volte irrimediabili nell’anima e nella mente, la figura di Maria, sottratta alle vuote retoriche è un lampo, una stella nelle notti.