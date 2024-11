Teatro delle Muse di Ancona: il programma 2025

E’ una stagione di prosa animata da molti volti noti quella che il Teatro delle Muse di Ancona propone fino al mese di aprile. Dopo Arturo Cirillo sul palco salirà Virginia Raffaele (dal 7 al 10 novembre) che con lo spettacolo ‘Samusà’ torna al suo primo amore, il teatro. Il racconto di Samusà si nutre dei ricordi dell’artista e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale: il luna park.

Dal 21 al 24 novembre Sergio Rubini e Daniele Russo portano in scena ‘Il caso Jekill’, accompagnando per mano lo spettatore negli inferi, per farlo sbirciare nel mistero e nel terrore di una ‘true crime story’. Durante lo spettacolo si porranno degli interrogativi. Il pubblico interpreterà e cercherà di comprendere la mente criminale, scoprirà la scena del crimine, alla ricerca di un senso.

Dicembre (dal 12 al 15) sarà il mese di uno dei massimi capolavori della storia del teatro occidentale, ‘Re Lear’. Elio de Capitani e la compagnia del Teatro dell’Elfo ci ricorderanno perché il capolavoro shakespeariano è ancora così attuale. De Capitani, nel ruolo del tormentato sovrano, sarà affiancato da un’eccellente compagnia di undici attori.