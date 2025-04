La scoperta del Donatello racchiusa in un libro

Fabriano (Ancona), 6 aprile 2025 – L’oratorio della Carità di Fabriano si è fatto scrigno per la presentazione del volume “Donatello e Il San Pietro Martire a Fabriano: riflessioni dopo il restauro” edito da Fondazione Marche Cultura e curato da Alfredo Bellandi, Giorgio Bonsanti e Giancarlo Gentilini.

Un libro in cui sono raccolti i contributi dei relatori intervenuti nel convegno di studi del 29 ottobre 2023 e le più recenti riflessioni sull’attribuzione dell’opera al celebre scultore, pittore e architetto del Quattrocento italiano Donatello. L’opera, per secoli celata alla vista e al riconoscimento, è stata riscoperta all’interno della chiesa di San Domenico di Fabriano, dove giaceva quasi dimenticata in una nicchia nascosta.

“Attribuita erroneamente per anni a un artista ottocentesco, oggi, grazie agli studi approfonditi degli esperti, contenuti in questo volume, possiamo confermare che si tratta di un autentico capolavoro di Donatello, raffigurante San Pietro Martire, il santo domenicano noto per la sua lotta contro l’eresia – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi -. Fabriano e la Regione Marche si fanno ancora una volta custodi di un gioiello artistico di inestimabile valore, forti della convinzione che l’arte è il mezzo più potente per trasmettere la storia di una comunità”.

Scultura di sorprendente bellezza che coniuga una straordinaria monumentalità e un vibrante naturalismo nella policromia emersi dal restauro, l’opera era stata presentata, prima dell’intervento di restauro, con un’attribuzione a Donatello, nella mostra svoltasi agli Uffizi dal titolo “Fece di scoltura di legname e colorì - Scultura del Quattrocento in legno dipinto a Firenze” (2016) curata da Alfredo Bellandi e diretta da Eike D. Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi.

Per illustrare alla comunità scientifica e alla città di Fabriano i risultati del restauro e le ragioni dell’attribuzione del San Pietro martire al più celebre scultore del Quattrocento italiano si svolse nel palazzo del Podestà a Fabriano, il 29 ottobre 2023, una Giornata di Studi dal titolo “Donatello e il San Pietro martire a Fabriano: riflessioni dopo il restauro”, promossa dal Ministero della Cultura, nella persona del sottosegretario Vittorio Sgarbi, dall’assessorato alla Cultura della Regione Marche, dalla Fondazione Marche Cultura, dal Comune di Fabriano, dal Fondo Edifici Culto, dall’Università degli Studi di Perugia e in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino.

Gli importanti contributi esposti nella Giornata di studi sono stati raccolti e pubblicati nel volume presentato a Fabriano grazie al lavoro della Fondazione Marche Cultura.