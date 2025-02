Tamberi papà, pronto al salto più importante: “Emozione indescrivibile”. Il tenerissimo video annuncio

Ancona, 18 febbraio 2025 - Gianmarco Tamberi diventerà papà. L'annuncio più atteso arriva da lui stesso e dalla moglie Chiara Bontempi, su Instagram. Con un video dolcissimo, in bianco e nero, con la coppia intenta a scambiarsi romantiche effusioni: un bacio sulla pancia di lei, e la prima ecografia. "Un'emozione indescrivibile... - scrive Gimbo su Instagram - A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre". L'attesa notizia arriva in un periodo positivo per Tamberi, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha annunciato la sua presenza alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Un breve ma romanticissimo video annuncio musicale per annunciare che presto saranno genitori: Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi al settimo cielo

Pioggia di messagi sui social

Tante le congratulazioni arrivate alla coppia dal mondo dell'atletica e di tutto lo sport. A cominciare dai 'cuoricini' di World Athletics, ossia la federazione internazionale dell'atletica leggera, e dalla omologa italiana. E sono tanti i 'colleghi' di Gimbo che hanno espresso la loro felicità per il lieto evento: tra i primi ci sono gli olimpionici Mattia Furlani, Simone Barlaam e Vittoria Fontana. Auguri anche da Nicole Daza Jacobs. Pioggia di like anche dai tanti sostenitori e fan. Tra i primi a congratularsi con la coppia c’è anche Domizia Castagnini, moglie del campione di MotoGp Pecco Bagnaia.

Gianmarco Tamberi con la moglie Chiara Bontempo dopo l'annuncio dell'atleta di voler continuare fino alle prossime Olimpiadi

Un campione dentro e fuori la pista di atletica

Gianmarco Tamberi ha saputo distinguersi nel panorama sportivo italiano e internazionale, diventando campione olimpico a Tokyo 2020 e campione mondiale a Budapest nel 2023. La sua carriera è stata costellata di successi e record, tra cui il suo primato italiano di salto in alto, che lo ha portato a superare l'asticella a 2,39 metri. Tamberi è noto non solo per le sue straordinarie doti atletiche, ma anche per la sua grinta e determinazione nel superare ogni ostacolo.

I successi più importanti di Gianmarco Tamberi

Gianmarco Tamberi, campione olimpico e mondiale di salto in alto, ha conquistato numerosi successi nella sua carriera. I più importanti:

Medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Medaglia d'oro ai Campionati Mondiali di Budapest nel 2023.

Medaglia di bronzo ai Mondiali indoor di Belgrado nel 2022.

Tre medaglie d'oro ai Campionati Europei (2016, 2022, 2024).

Tre medaglie d'oro ai Giochi del Mediterraneo (2009, 2013, 2022).

Ha stabilito il record italiano di salto in alto con la misura di 2,39 metri.