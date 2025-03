Tamberi sarà papà, la futura nonna: “Gianmarco ha sempre desiderato una bimba”

Gimbo ha ripreso ad allenarsi più determinato che mai, grazie anche alle nuove responsabilità che gli derivano dalla famiglia che si prepara ad allargarsi. Una sferzata d’energia in più, non un ostacolo ai suoi impegni sportivi, come spiega sua madre, Sabrina Piastrellini, raggiante per il figlio e per Chiara, ma anche perché tra pochi mesi, con l’arrivo di una nipotina, dopo aver cresciuto due figli maschi, potrà esclamare “finalmente!”: “L’attesa sarà lunga – racconta la futura nonna – e siamo tutti molto contenti. Gianmarco perché ha sempre desiderato una bambina, ma anche Chiara, e per me pure, perché dopo due maschi adesso avrò una nipotina. Che verrà su come una principessa coi fiocchi”.

Mamma Sabrina vede Gimbo particolarmente felice, in questo momento, “felicissimo, perché desiderava proprio questa femmina, anche se sapeva bene che se fosse stato maschio sarebbe stato lo stesso. Ma in questo modo il suo desiderio è stato esaudito. Gianmarco ha sempre amato tantissimo i bambini, lui e Chiara dicevano sempre "lei”, anche se non sapevano il sesso. Io, comunque, sono la più felice di tutti, perché l’avevo sempre desiderata, una femmina”.

Un destino benevolo, insomma, come sottolinea ancora: “Il suo desiderio lo aveva ribadito anche nei giorni di Sanremo: se lo sentiva, evidentemente. Stavolta è stato premiato dal destino, quel destino che ultimamente non lo aveva certo aiutato molto”. Una felicità condivisa da tutti, anche da Chiara, la moglie di Gimbo, che mamma Sabrina vede sotto una luce particolare, in questo momento: “Forse è un po’ timorosa per questa prima gravidanza, fa qualche domanda, ed è normale, ma è anche molto contenta. La vedo ancora più solare del solito”. Il tempo scadrà a fine agosto. E pochi giorni dopo Gianmarco Tamberi sarà al Mondiale di Tokyo: “Speriamo che la bimba nasca un po’ prima, oppure Gianmarco partirà all’ultimo minuto”. Una piccola Chiara come l’ha chiamata lo stesso Gimbo, che non gli impedirà di prepararsi nel modo giusto per Los Angeles 2028.

Anzi: "La bimba sarà assolutamente uno stimolo, così com’è già adesso – conclude Sabrina Piastrellini –. Lo testimonia il fatto che si sta già allenando, anche se qualche giorno fa è stato male. E’ determinato, adesso sente l’impegno nei confronti della famiglia. Già è una persona molto responsabile, adesso lo sarà ancora di più. Farà sicuramente in tempo ad affrontare tutto, la nascita della bimba, il Mondiale in Giappone e poi tutto il resto pensando a Los Angeles”. Tutto con una nuova prospettiva, quella di padre, marito e campione.