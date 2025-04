Tamberi presto papà, quando nasce la figlia. La moglie Chiara: "Il nome però è un segreto"

Ancona, 16 aprile 2025 – La ‘piccola’ Tamberi arriverà presto, molto presto. Questione di poco più di quattro mesi, all’incirca, e la figlia di Gimbo e Chiara Bontempi verrà alla luce. Il nome però resterà avvolto nel mistero fino all’ultimo: "Se abbiamo scelto il nome della bimba? Sì, ma non lo diremo – sono le parole della moglie di Tamberi, rispondendo alle domande dei follower su Instagram – almeno fino a quando non saremo sicuri: probabilmente dopo la nascita”.

Le domande, naturalmente, erano tutte incentrate sulla gravidanza: "Non so cosa aspettarmi, ma da quello che mi hanno detto, mi aspettano settimane difficili – ha aggiunto Bontempi – Punto molto sui nonni, che saranno presenti sicuramente. Anzi, faranno a gara per darmi una mano".

Chiara Bontempi mentre risponde a una delle domande su Instagram relative alla gravidanza. A destra il marito Gianmarco Tamberi

Quando nascerà la figlia di Tamberi

Il momento del parto, invece, è stato precisato con maggior chiarezza: “Dovrebbe essere a fine agosto. Tutto sta procedendo per il meglio”, ha spiegato la 29enne consorte di Tamberi. Una data che dovrebbe corrispondere con i prossimi Mondiali di Atletica Leggera, in programma a Tokyo, in Giappone, e che vedranno la partecipazione del saltatore azzurro: "Avevamo in programma di fare una vacanza di un mese nel Paese (dell’Estremo Oriente, ndr) per visitarlo, visto che durante le Olimpiadi c'erano le restrizioni per il Covid – ha spiegato a riguardo Bontempi – ma la nascita della bimba cambierà le cose. E io non potrò viaggiare”.

L’annuncio di Chiara a Gimbo

Tra le altre domande, quindi, Chiara ha raccontato come ha annunciato a Gianmarco di essere in dolce attesa : "Avrei voluto farlo in un modo speciale, ma non ce l'ho fatta. Ho fatto il test il 17 dicembre da sola, a casa, ed è uscito subito positivo. Dopo un attimo di euforia, c'è stato il panico totale e sentivo il dovere di condividere questa cosa con qualcuno. Gianmarco si allenava e non sono andata al campo, ma da mia madre. La sera, quando è tornato, avrei voluto organizzare qualcosa di carino, ma non ce l'ho fatta: non riuscivo a tenermi e dopo la sera gliel'ho detto. È stato tutto molto semplice, ma bello".

La cameretta

Per quanto riguarda la cameretta per la futura figlia “siamo ancora indietro coi tempi – ha concluso Bontempi – ci sto lavorando. Sto progettando di realizzare dei mobili che resteranno anche quando nostra figlia sarà grande, perché non mi piace quelli adatti solo per i più piccoli. Ho già comprato il letto, comprerò un armadio e un comò sul quale mettere il fasciatoio. Infine qualche elemento d’arredo”.