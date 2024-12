Tommaso Marini, la mamma e la finale a Ballando: “Ancona tifa per lui”

Ancona, 21 dicembre 2024 – È il giorno dell’attesissima finale di Ballando con le stelle. E Ancona, più in generale la sua regione di origine, le Marche, faranno il tifo davanti alla televisione per Tommaso Marini, il talentuoso fiorettista che, negli ultimi mesi, è passato dalla pedana della scherma ad una pedana da ballo. Quella più nota del piccolo schermo. Tommy è decollato all’atto finale dopo un percorso coinvolgente, assieme alla professionista Sophia Berto.

Tommaso Marini con la madre Anna Indri: hanno danzato insieme a Ballando con le stelle

Ciliegina sulla torta, sette giorni fa, l’esibizione con la mamma Anna Indri, che assieme alle altre performance - compresa quella allo spareggio - hanno fatto in modo che Marini riuscisse a conquistare la finalissima del programma condotto da Milly Carlucci.

Da sportivo, e da atleta tra i più forti sulla scena internazionale del fioretto, Marini vivrà la competizione con il giusto agonismo, la sana competizione e la naturale e comprensibile voglia di vincere.

“Ma comunque andrà sarà un successo e, almeno per quanto mi riguarda, Tommaso ha già vinto”, è l’esordio del pensiero della mamma di Tommaso Marini, Anna Indri, contattata dal Carlino. Che prosegue, nelle ultime ore di vigilia dalla finalissima, che partirà poco prima delle 21, in diretta nazionale su Rai Uno: "Sicuramente si divertirà molto. Ma Tommaso è contentissimo di questa esperienza – prosegue Anna –. Darà il massimo, ne sono convinta. Credo anche che ci sia un po’ di dispiacere per la fine di un'avventura, ma che ha lasciato dei segni importanti nella vita di Tommaso ma anche nella mia. Siamo tutti felici e orgogliosi di lui".

C'è un'altra gioia, per Anna e la famiglia Marini: “Tommaso finalmente tornerà a casa, sono quattro mesi che non torna, e trascorrerà le festività di Natale con noi. Non vediamo l'ora”. Intanto, però, c'è da fare il tifo per l'ultima notte di Ballando con le stelle. Sperando, è il caso di dirlo, nell’affondo vincente, nella stoccata perfetta.

“Mi auguro che ci sarà tanta gente che guarderà il programma e voterà per Tommaso e Sophia”, chiosa la mamma. Sicuramente la sua Ancona e le sue Marche. Pronte a spingere l'argento olimpico di fioretto a squadre a Parigi, già campione mondiale, europeo e numero uno del ranking individuale, verso un altro traguardo. Diverso, ma in qualche modo legato al suo mondo: lo sport. Lui sui social ha già caricato tutti. E la mamma idem. Invitando al voto “il popolo della notte”.