L’amore nella vita di Tommaso Marini: le rivelazioni a Verissimo

Ancona, 1 febbraio 2025 – Schivo e pieno di sogni, pronto sempre a nuove sfide personali e professionali, al punto di trasferirsi a Roma per dedicarsi allo studio della recitazione. Questo il ritratto umano del famoso campione anconetano Tommaso Marini, ospite alla trasmissione Verissimo in onda su Canale 5.

Marini, lo schermidore, vincitore della coppa del mondo di specialità nel 2022, campione mondiale di fioretto individuale nel 2023 e campione europeo nel 2024, non ancora 25enne ha partecipato all’ultima edizione di ‘Ballando con le stelle’ e, a ‘Verissimo’, ha svelato le sue fragilità mai disgiunte dall’innata forza interiore.

“Da adolescente – ha detto – facevo fatica a confidarmi perché ero un insicuro, poi ho capito che se non hai fiducia in te stesso, non puoi vedere i bei sentimenti che gli altri vedono in te”. Un continuo percorso di ricerca di equilibrio, quello di cui ha parlato il giovane campione, radicato nella preziosa presenza dei suoi genitori nella propria vita.

“Si sono separati quando avevo circa 13 anni – ha confidato – ovvio che abbia sofferto per questo, ma sono stati bravi perché mi hanno fatto sentire il valore della famiglia. Si vogliono bene, e questo mi fa stare tranquillo. Con mamma ho un rapporto empatico, è lei che assorbe tutti i miei mostri. Con mio padre vivo un rapporto fatto di confronti e scambio di opinioni dove ogni volta vince la fiducia reciproca”.

Tommaso Marini assieme alla mamma Anna Indri a Ballando con le stelle

Crescita personale e ascesa nel successo sportivo, sono andati di pari passo per Marini. “Ho iniziato la scherma da bambino perché avevo la palestra vicino casa – ha raccontato – mia madre mi ha consigliato di andare. Non avrei mai immaginato che la scherma potesse diventare così importante per me sia dal punto di vista sportivo che di crescita personale”.

Stoccata dopo stoccata, Marini descritto ‘un eclettico alla ricerca di nuovi traguardi’ ha confidato della sua crisi alla vigilia del campionato mondiale, del suo bagaglio negativo in amore di coppia e del suo grande amore invece, per il nipotino. “Purtroppo ho vissuto esperienze negative nei rapporti di coppia”, ha detto. Alla conduttrice Silvia Toffanin che gli ha chiesto se ci sia spazio per l’amore, Marini risponde sorridendo: “Non lo so, me lo chiedo anche io. Non lo vedo: dov’è?”. Poi, tornando serio: “Forse faccio l’errore di proiettarmi nelle nuove conoscenze”. E aggiunge: “Il mio nipotino è la cosa più importante che ho nella vita. Non vedo l’ora che cresca perché sono certo ci darà grandi soddisfazioni e se vorrà fare scherma, avrà un maestro speciale”.

Sogno nel cassetto di Marini, l’arte della recitazione. “Ho imparato – da detto – che ognuno di noi deve essere il primo fan di se stesso per non rinunciare alle sfide e ai propri sogni. Il mio, ricorrente da anni, è la recitazione. Per questo – ha annunciato – è imminente il mio trasferimento a Roma per iniziare un percorso di studi, proseguendo ovviamente la scherma con allenamenti a Jesi”.

Marini ha salutato il pubblico con l’auspicio di Toffanin: “Ci rivedremo a Verissimo, che sia per il primo ruolo da attore o per il prossimo traguardo da schermidore”.