Università politecnica delle Marche di Ancona, tre docenti nella classifica mondiale dei ricercatori più citati

Ancona, 21 novembre 2024 – Maurizio Battino, Francesca Giampieri e Francesco Regoli si confermano nella classifica mondiale ‘Highly Cited Researchers 2024’, il report di Clarivate Analytics che raccoglie le ricercatrici e i ricercatori più citati al mondo nell’ultimo decennio.

La classifica si basa su dati raccolti dagli analisti dell'Institute for Scientific Information (Isi) che hanno riconosciuto 6.886 ricercatrici e ricercatori altamente citati nel 2024, provenienti da oltre 1.300 istituzioni in 59 nazioni e regioni, sono solo 106 in Italia, rappresentando 1 ricercatore su 1.000 a livello globale.

Questo piccolo numero ha contribuito in modo smisurato ad estendere le frontiere della conoscenza e fare in modo che la società possa avvalersi di innovazioni in grado di rendere il mondo più sano, più sostenibile e più sicuro. Il processo di valutazione e selezione si basa sui dati dell'indice delle citazioni Web of Science, insieme all'analisi eseguita da esperti bibliometrici e data scientist presso l'ISI di Clarivate che da quest’anno hanno introdotto nuovi filtri e valutazioni avanzate per rispondere alle minacce all’integrità della ricerca.

Il rettore professore Gian Luca Gregori, congratulandosi per il prestigioso risultato, ricorda: “Senza ricerca, non c’è futuro. Ed è per questo che esprimo il mio più vivo ringraziamento a tutto il nostro corpo docente e di ricerca che, ogni giorno, con dedizione e costanza, cerca nuove strade per contribuire a costruire un domani innovativo e sostenibile allo scopo di migliorare la vita delle persone e dei territori”.

Maurizio Battino, da 10 anni presente nella prestigiosa lista, è professore ordinario di Scienze dell’Alimentazione nella Facoltà di Medicina e attualmente il più citato fra i ricercatori di Univpm in servizio. Autore di quasi 500 pubblicazioni peer-reviewed ed Editore di importanti riviste internazionali. È uno dei maggiori esperti sulle proprietà dei composti bioattivi di origine vegetale e dei loro effetti sull’insorgenza e sviluppo delle malattie non trasmissibili (patologie cardiovascolari, diabete, obesità, cancro). Coordina 4 master di Nutrizione online in collaborazione con Funiber.

Francesco Regoli è direttore del Dipartimento di Scienze delle Vita e dell’Ambiente e professore ordinario di Biologia Applicata, rappresentante italiano per la Mission europea “Restore our Ocean and Waters”, è autore di oltre 270 pubblicazioni peer-reviewed su riviste internazionali. È uno dei principali esperti di contaminazione e tossicologia ambientale, tra i primi ad essersi occupato di inquinanti emergenti e del loro impatto sulla salute degli organismi e dell’ambiente.

Francesca Giampieri, da 6 anni presente nella prestigiosa lista e ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche, è autrice di 245 pubblicazioni peer-reviewed su riviste internazionali. Le sue ricerche sono mirate a valutare il ruolo esercitato dai composti bioattivi presenti in diverse matrici alimentari sulla salute umana, e in particolare sui meccanismi biologici correlati allo stress ossidativo e all'infiammazione.