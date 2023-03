Aeroporto Ancona, voli e partenze: biglietto in luglio a 29 euro. Sicilia e Sardegna da boom

Viaggiatori al check in in aeroporto

Ancona, 21 marzo 2023 – Dalle Marche al Sud Italia, alla Francia, all’Inghilterra, all’Albania. Passando per la Romania, la Germania e il Belgio. Dall’aeroporto di Ancona, infatti, sarà possibile raggiungere tante, tantissime mete differenti. E alcune di queste, anche a prezzi più che vantaggiosi. Il 27 maggio, infatti, sarà possibile volare fino a Cagliari con un biglietto d’andata a partire da 21 euro. La stessa offerta è prevista ora anche per il tre giugno, mentre sarà possibile raggiungere il capoluogo della Sardegna a partire da 24 euro anche il 6, il 10, 17 e 27 giugno. In volo con la primavera Se ci si affretta, offerte simili non mancheranno anche per prenotare un volo verso Catania, che in vista dell’estate si conferma una delle mete più gettonate dagli italiani che vogliono scoprire e riscoprire le bellezze del proprio Paese. Con partenza dall’aeroporto di Ancona, sarà infatti possibile atterrare in Sicilia a prezzi stracciati: ne è un esempio l’offerta, con un volo d’andata il 9 aprile a un prezzo di partenza di 21 euro e il 17 aprile con un costo base di soli 24 euro. Voli estate 2023: dove andare dall’aeroporto Marconi di Bologna Anche nei mesi più...