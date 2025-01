Ancona, ripartenza in centro: apre il “Cafè Le Muse” nella rinnovata piazza

Ancona, 24 gennaio 2025 – Soffia una brezza marina calda, che s’incunea dal varco dell’area portuale, risale piazza della Repubblica e avvolge uno di quei locali storici per il capoluogo, identitario e pronto, finalmente, per una ripartenza. Taglio del nastro, ieri mattina, per il nuovo ‘Cafè Le Muse’, che sorge al posto del ‘Caffè del Teatro’, rilevato dall’imprenditore Michele Pianelli. Un altro investimento in città per lui, dopo l’inaugurazione avvenuta non più di due anni fa di Panino Marino, il fast food di pesce aperto in piazza Don Minzoni. Raccoglie un’eredità importante, e lo sa. Per questo non nasconde emozione nel cogliere la sfida: “La storia di questo locale ci ha appassionati – racconta al Carlino – e proprio in quelle sue radici abbiamo intravisto una possibilità di futuro. Siamo orgogliosi di essere partiti con il Cafè Le Muse, nel quale porremo enorme attenzione ai dettagli, dalla cura di clienti, anconetani, non e turisti, fino alla selezione meticolosa dei prodotti”.

Una scelta di campo chiara: “Abbiamo pensato soprattutto a colazioni, aperitivi e cocktail di qualità, anche grazie ad una formazione specifica cui è stato sottoposto il nostro personale. Corsi specifici da bartender a Milano per offrire il meglio nella caffetteria e nei drink che serviremo, con uno occhio di riguardo anche ai vini, molti dei quali non presenti nella grande distribuzione, passando per affettati tradizionali e di pesce di produttori del posto. Abbiamo veramente tanta voglia di fare bene, non certo rivoluzionando il mercato, ma sicuramente creando qualcosa di complementare, creando un’offerta che riesca a coccolare la sua clientela”.

Gli spazi interni, come noto, sono piccoli. Per questo, per Pianelli, “il sogno è di poter predisporre un dehors esterno”. Un discorso che inevitabilmente s’intreccia con la riqualificazione della piazza che sta entrando nel vivo: “Faremo domanda e abbiamo iniziato alcune interlocuzioni. Il nostro locale è immaginato per aprirsi alla città e quindi, se fosse possibile, ci piacerebbe realizzare un’area con tavoli e sedie al di fuori del Cafè Le Muse. Sorseggiare un drink e guardare il mare ha il suo fascino: c’è poesia”.

Il titolare reputa molto “positivi e attesi quegli interventi di restyling di una piazza così importante per la città”, pur consapevole che non sarà semplice realizzare il dehors: “Non so se riusciremo, ma non nego che quello resta un obiettivo. Altrimenti rimarrebbero degli spazi ristretti per farne uno a ridosso dell’attività, dove tuttavia saremmo vicini al passaggio carrabile delle auto, nonostante l’opera di pedonalizzazione dello slargo – chiarisce –. Speriamo di riuscire perché altrimenti questo potrebbe tarparci un po’ le ali”.

Tra le richieste, eventualmente, anche quella “di strisce pedonali” per favorire “l’entrata e l’uscita del personale dal bar”. Idee, tante. “Questo – conclude Pianelli – è il periodo in cui s’inizia a programmare il periodo tra primavera e estate”. Ma intanto l’avvio di un nuovo esercizio, un fatto (sempre) rilevante per Ancona e il suo centro: “Non vedevamo l’ora di partire”.