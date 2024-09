Ariston, Merloni compie 99 anni. L’abbraccio di Genga al presidente

Fabriano (Ancona), 18 settembre 2024 – Ha compiuto 99 anni l’imprenditore che ha fondato l’Ariston Thermo, oggi Ariston Group, l’ex ministro dei Lavori pubblici, Francesco Merloni. Al patron, ieri fuori città con la famiglia, sono arrivati anche gli auguri dei dipendenti dell’Ariston Group di Fabriano. Gli stessi che negli anni precedenti lo hanno accolto in ‘fabbrica’ per gli auguri dal vivo. "Buon compleanno, presidente", l’augurio dei lavoratori del sito di Genga, una delle fabbriche storiche del gruppo e della storia merloniana, attivo a pieno regime dal 1966, e diventato negli anni un vero fiore all’occhiello del gruppo, specializzato nelle tecnologie per la produzione di scaldacqua.

Francesco Merloni ha attraversato una guerra, sette legislature, il ministero dei Lavori pubblici in piena Tangentopoli e quasi un secolo di impresa, con la sua Ariston, la "multinazionale tascabile" ereditata dal padre Aristide e portata ai vertici mondiali pur mantenendo radici robuste nelle Marche. Ieri a stringersi attorno al presidente in un abbraccio virtuale, il direttore della fabbrica Giacomo Donati, il responsabile delle risorse umane, Fabrizio Malizia e Lucrezia Gubinelli, i delegati Rsu, Filippo Siciliano, Vincenzo Capitanelli e Paolo Orazi, a nome di tutti i colleghi.

Lo scorso anno, in occasione della presentazione di un libro a lui dedicato, Francesco Merloni aveva affermato che "la forza della nostra storia è anche la comunità degli amici e dei collaboratori che si sono raccolti nel tempo intorno ad essa, in spirito di unità e condivisione. Ho sempre pensato, – aveva poi aggiunto –- che indipendentemente dalle situazioni, c’è una bussola insostituibile: i valori che appartengono alla nostra storia, e che sono intramontabili. La mia convinzione è che la regola etica fondamentale sia il riconoscimento della centralità e della dignità della persona umana".

"Sul presente e sul futuro dell’imprenditoria italiana non sono negativo – ha dichiarato di recente al Carlino in occasione dell’uscita della sua prima biografia –, le nostre aziende sono produttive e stanno andando bene nonostante la guerra, la situazione internazionale e il caro energia. La tecnologia avanza per tutti e questo è positivo per tutti". Poi pensando ai giovani: "In realtà oggi abbiamo una generazione più viva di quella intermedia e di quella passata. Abbiamo tanti giovani capaci anche sul territorio".

Tanti i messaggi di auguri arrivati al grande imprenditore fabrianese, tra cui quello di Federica Capriotti, presidente del comitato territoriale Fabrianese di Confindustria Ancona: "Nella vita, ognuno di noi, ha "esempi" da seguire. Raramente, però, si ha la fortuna di poterli incontrare soprattutto quando questi sono modelli di vita e fonte di ispirazione. Un privilegio unico averla conosciuta per poter condividere progetti per la nostra ci ttà. Auguri di buon compleanno, ingegnere".