Ancona, 30 ottobre 2019 - I lavoratori del gruppo Auchan Retail hanno manifestato questa mattina all’ingresso del centro commerciale Auchan di Ancona per chiedere certezze sul loro futuro occupazionale dopo la cessione a Conad (FOTO). Ad essere coinvolte nelle Marche sono 1500 persone fra dipendenti diretti e indotto, dei quali 750 nella sola provincia di Ancona.

Il presidio organizzato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil ha richiamato ad Ancona lavoratori da tutte le Marche che armati di bandiere e fischietti, dando sfogo al loro dissenso sugli striscioni, hanno rivendicato il diritto al posto di lavoro, nella stessa giornata in cui al Mise le rappresentanze sindacali si incontrano con i vertici dell’Azienda per cercare di giungere ad una soluzione nell’intricata vertenza che va avanti da alcuni mesi.

A mancare, oltre alla certezza di una riconferma occupazionale, sia per i lavoratori dei negozi virtuosi che passano direttamente in Conad (19) entro la primavera, sia per quelli che passeranno successivamente, si aggiunge anche l’assenza di un piano industriale che dia una cornice al futuro dei negozi. Critica la situazione del deposito di Osimo che sta già registrando un calo nei fatturati a causa del passaggio dei punti vendita: i 101 dipendenti temono la chiusura.

