Rebus Bolkestein, indennizzi ai balneari. Il sindaco al ministro: “Ma coinvolga i Comuni”

Ancona, 6 marzo 2025 – Si sono svolti ieri a Roma nella sede di Confcommercio Italia, gli Stati generali del turismo balneare promossi da Silb-Fipe, il sindacato italiano balneari. Moltissimi gli argomenti trattati, dalla “Costa un patrimonio economico, sociale e ambientale” alla “Centralità del turista nei servizi alla balneazione” alla “Storia infinita delle concessioni demaniali marittime”. L’incontro ha rappresentato un momento di estrema importanza per il settore dei balneari con le concessioni demaniali marittime al centro di un dibattito che riguarda la durata delle concessioni e gli indennizzi spettanti ai concessionari uscenti perché entro il 31 marzo dovranno essere note le regole per le aste previste dalla Bolkestein.

Momento atteso dell’incontro l’intervento del ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini: “Il decreto per gli indennizzi ci sarà entro il 31 marzo – ha detto – La bozza è già pronta e nella prossima settimana incontreremo i soggetti interessati per un confronto. Capisaldi della bozza sono: il riconoscimento del valore degli investimenti effettuati e del valore di quanto non ancora ammortizzato; un’equa enumerazione aggiornata al 2025 e una rivalutazione degli investimenti”.

Al momento la bozza prevede di corrispondere l’indennizzo, inclusa l’equa enumerazione, al concessionario in misura non inferiore al 20% all’atto dell’aggiudicazione della concessione demaniale e per il restante non oltre il termine di sei mesi. Un decreto che per il ministro Salvini “non deve essere interpretabile” per lasciare il minimo spazio di interpretazione alla giustizia amministrativa o all’ente locale altrimenti “è il caos”. Si sta anche pensando a una garanzia fideiussoria tra chi entra e chi eventualmente esce. Il ministro ha poi parlato anche della necessità di un confronto su una rimodulazione dei canoni di concessione e sul tema dei bagnini.

Presente all’incontro romano il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, in veste di vicepresidente vicario dell’Anci: “Chiedo a nome dell’Anci che il ministro Salvini coinvolga i Comuni per la redazione del decreto Indennizzi – ha detto – I Comuni si sono trovati spesso in una morsa, da un lato hanno dovuto fronteggiare i ricorsi di imprenditori rispetto alle gare già bandite e dall’altro a pronunciamenti della magistratura amministrativa che ha invece impugnato le proroghe concesse”. E’ quindi necessario un quadro normativo nazionale più uniforme a partire dalla definizione di “imprenditore balneare”. Per Silvetti i Comuni devono essere coinvolti dal ministero non solo “sul completamento del quadro regolatorio e nella stesura degli avvisi pubblici ma anche sulla compartecipazione al gettito dal momento che ai Comuni sono demandate diverse competenze sostenendone tutto il peso organizzativo e amministrativo che spesso può comportare ritardi. Questo è importante anche perché ci troviamo di fronte a pronunciamenti spesso contraddittori che ci mettono come sindaci in una condizione non facile essendo i primi interlocutori degli operatori dovendo dare risposte veloci con le relative assunzioni di responsabilità”. Una compartecipazione secondo i singoli compiti per “dare un servizio efficiente, puntuale e assolutamente all’altezza delle aspettative di un comparto che è in grande evoluzione e fondamentale per il sistema Paese”.