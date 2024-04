Bollette salate, da 150 a 300 euro a chi è in difficoltà per pagare le utenze

Ancona, 4 aprile 2024 – Bollette salate, l’amministrazione conferma il provvedimento annunciato nelle linee programmatiche a inizio mandato e stanzia 300mila euro per le famiglie più in difficoltà. Un sostegno sotto forma di aiuto economico una tantum per i nuclei con redditi bassi che potranno utilizzare dei fondi per pagare le utenze. Due le fasce a cui saranno dedicati gli aiuti, quella con Isee da 0 a 5mila euro e quella da 5mila a 10mila euro. Per quella più povera il contributo andrà da 150 euro per chi vive da solo a 300 euro per nuclei formati da 4 o più persone; per la seconda fascia usato lo stesso criterio, con bonus una tantum che andrà da 100 a 250 euro: "È la prima volta che l’amministrazione comunale immette risorse proprie dal bilancio per un provvedimento di sostegno diretto per le famiglie senza attingere a trasferimenti di Stato o comunitari" sono state le parole dell’assessore a famiglia, politiche della casa, pari opportunità, tutela degli animali ecc, Orlanda Latini.

In realtà misure del genere, se non precipuamente la stessa, erano state avallate in passato dalle precedenti amministrazioni, non soltanto in tempi di Covid. A partire dal Fondo di Povertà che garantiva il sostegno per il pagamento delle utenze alle famiglie più in difficoltà, sebbene con modalità di distribuzione diversa: "La situazione in città non è facile - ha detto la Latini -, le risorse comunali sono scarse e quindi non è facile rispondere a tutte le esigenze dei nostri cittadini. In questi mesi ho ricevuto tantissime famiglie in difficoltà che non riescono a sostenere tutte le spese necessarie. Questo strumento di sostegno non risolve certo i problemi, ma ne attenua la drammaticità. È così, più di una famiglia su due versa in uno stato di indigenza o di estrema difficoltà ad Ancona, penso ai pensionati, agli anziani soli, alle giovani coppie; proprio nei loro confronti stiamo studiando delle misure ulteriori. Penso al Pacco dono che a Capodanno abbiamo destinato alle famiglie dei nuovi nati in città; mi piacerebbe che al posto dei prodotti ci possa essere qualcosa di più concreto.

Spero che la giunta e l’assessore al bilancio Zinni mi supportino in futuro come hanno fatto in questo caso". Le famiglie interessate al contributo potranno accedere al bando la cui validità inizia l’8 aprile prossimo, con l’apertura dei termini che durerà due settimane, fino al 23 aprile. Le domande potranno essere inoltrate attraverso Pec, con una raccomandata oppure portando la documentazione necessaria all’ufficio Protocollo del Comune a Palazzo del Popolo (di fianco all’ingresso). Fondamentale allegare la denuncia dei redditi, quindi l’Isee di appartenenza, e una bolletta che comprovi una delle tre utenze, luce, gas o acqua: "Un segnale, quello che stiamo fornendo - ha aggiunto il sindaco Daniele Silvetti - per cercare di dare sollievo a quanti sono in difficoltà. Con questo contributo straordinario l’amministrazione dimostra l’attenzione e la vicinanza alle famiglie".