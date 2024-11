Tre giorni di lavori all'Expo consumatori 4.0 “stili di vita” di Assoutenti ad Ancona

Ancona, 21 novembre 2024 – Soddisfazione tra i promotori per la riuscita dell'Expo consumatori 4.0 nazionale “stili di vita”, organizzato alla Mole Vanvitelliana da Assoutenti, associazione a tutela di utenti dei servizi pubblici e dei consumatori con sedi in tutta Italia. Evento patrocinato tra gli altri dal Comune di Ancona, Regione Marche e Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy. Taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Francesco Acquaroli e del sindaco di Ancona Daniele Silvetti.

Una tre giorni ricca di presentazioni, tavoli tecnici, workshop, mostre e proiezioni, quella che ha registrato la partecipazione sia in presenza che in collegamento video, di europarlamento, esponenti del governo, del parlamento e della politica nazionale. Oltre alla presenza di altre associazioni dei consumatori tra cui Udicon, Confconsumatori e Movimento consumatori, diversi gli interventi di dirigenti di importanti società giunti da tutta Italia. Tra i più attesi quello dell'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi.

"Un accordo che permette alle nostre associazioni di promuovere i rispettivi servizi nelle sedi presenti sul territorio nazionale – fa sapere il presidente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili Massa-Carrara – fatto questo molto importante, perché da modo agli uni e agli altri di beneficiare di canali, strumenti e tutele di vario genere”.

Gli fa eco Pagano: "A maggior ragione – sottolinea il presidente nazionale Anmic – quando in ballo ci sono bisogni e necessità delle categorie più fragili, come nel nostro caso i disabili”. Per Assoutenti insieme al presidente nazionale, che si è detto soddisfatto «sia pera la partecipazione che per la riuscita – dichiara Melluso – ma soprattutto per gli impegni che tutti noi ci siamo assunti per migliorare la vita di utenti e consumatori”, c'erano anche Furio Truzzi, presidente Consumers forum, nonché presidente onorario Assoutenti, la vice presidente nazionale Rosaria Stifano, la segretario generale Maria Alliney, il tesoriere nazionale Enzo Gaudiosi, promotore del progetto protezione civile e sanità e Gianni Romeo, del gruppo di acquisto solidale Assoutenti. Tra gli ospiti invece, anche il presidente di Unione coltivatori italiani Mario Serpillo. Ampio spazio è stato dato al tema Sport, ambiente, salute e benessere, per uno stile di vita sostenibile, sostenuto dal Coni, società Sport e salute e Associazione italiana cultura e sport e Centri universitari sportivi promotori dei campionati sportivi nazionali universitari del 2025 ad Ancona.