Mercato immobiliare: a Senigallia le case più care della provincia

Senigallia (Ancona), 5 ottobre 2025 – E’ la spiaggia di velluto il luogo della provincia dove le case in affitto costano di più. Non passa giorno che sul web non spuntino post da parte di chi cerca una casa in affitto per tutto l’anno: un’impresa titanica a causa degli appartamenti che negli ultimi anni vengono dati in locazione solo temporaneamente.

Nell’estate 2025 sono state circa 200 le richieste di Cin (Codice identificativo Nazionale), necessario in caso di affitti brevi. Da uno studio effettuato dal portale ‘Wikicasa’ nel mese di settembre il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Senigallia, pari a 10,65 eruo al mese per metro quadro, mentre nel comune di Sassoferrato è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 3,64 euro al mese per metro quadro.

Non va meglio per chi cerca un appartamento da comprare: il costo medio delle case a Senigallia varia significativamente in base alla zona e alla vicinanza al mare. La media provinciale, a giugno, era di circa 1.503 euro al metro quadro; a Senigallia, invece, si oscilla sui 2.487 euro al metro quadro, con prezzi più alti in centro e sul lungomare. Ma i prezzi superano i quattromila euro se si tratta di immobili nuovi e di pregio. Costi che obbligano sempre più giovani a spostarsi nei comuni dell’entroterra, dove il costo di una casa si dimezza.

Scendono, anche se di poco rispetto al 2025, i prezzi delle case che necessitano di importanti ristrutturazioni.

Per quanto riguarda i servizi, le utenze domestiche, inclusi elettricità, riscaldamento, acqua e rifiuti, per un appartamento di 85 metri quadrati, si aggirano intorno ai 150-200 euro mensili, una cifra in linea con la media nazionale. Molti però i quartieri dove il costo del condominio si alza notevolmente per via della presenza di giardini, ma anche di servizi. I prezzi delle case in città sono aumentati negli ultimi tre anni, nonostante l’aumento del tasso d’interesse dei mutui, che ha visto scendere il prezzo degli immobili in gran parte delle città turistiche.

Senigallia resta una meta appetibile per gli investitori, non solo dal punto di vista immobiliare, ma anche per quanto riguarda stabilimenti e strutture recettive. E se fino a qualche anno fa chi voleva comprare un albergo aveva una vasta scelta, negli ultimi due anni molti operatori hanno preferito trasformare la struttura da hotel a b&b, riducendo i servizi ma riuscendo a mantenere la conduzione familiare che da sempre contraddistingue gran parte delle strutture sulla spiaggia di velluto.