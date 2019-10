Ancona, 13 ottobre 2019 - Dalla bakery in stile americano al negozio di piante e decorazioni fino a una spaghetteria in corso Mazzini accanto al bar la Tazza d’Oro. C’è fermento in centro città, dove sono già tre le nuove aperture confermate alle quali potrebbero aggiungersene altre entro la fine dell’anno. Infatti ci sono ancora diversi locali vuoti, contrassegnati dai cartelli 'Affittasi' ma intanto qualcosa si muove.

Inaugurerà domani pomeriggio il nuovo store 'Ciavattini' nei locali dell’ex negozio di sport Decathlon, uno spazio di circa 230 metri quadrati su due piani all’angolo tra piazza Cavour e corso Stamira. Siamo riusciti a sbirciare all’interno dello store dove le atmosfere natalizie la fanno da padrona: abeti, decorazioni, addobbi di ogni foggia e dimensione accanto alla tradizionale offerta di piante e fiori che contraddistingue l’attività delle sorelle Elisabetta e Beatrice, attente alle ultime novità del settore e sempre al passo con i gusti più esigenti della clientela.

Un negozio che si caratterizza anche per la consulenza sull’arredo di interni ed esterni dove trovare anche tante idee regalo in vist delle festività. «Siamo molto felici di aprire in centro – raccontano le titolari – non sarà un temporary shop, puntiamo a restare qui per molto tempo e speriamo davvero che la cittadinanza risponda con entusiasmo».



Altra attività pronta ad aprire i battenti è la White Bakery in corso Stamira, accanto al negozio di giocattoli 'Dadi e Mattoncini', nei locali che per molti anni hanno ospitato la profumeria Limoni. Secondo i rumors l’inaugurazione dovrebbe avvenire tra la fine di ottobre e i primi di novembre. Per il momento la catena abruzzese attraverso la sua pagina Facebook ufficiale ha già avviato la ricerca di personale. La White Bakery, catena fondata nel 2011, conta già 9 locali tra Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e Lazio, tutti basati sul concept dell’America degli anni 40/50. Un luogo caratterizzato da colori pastello, con camerieri vestiti e pettinati a tema, da frequentare nei diversi momenti della giornata dalla colazione al dopocena. Le proposte culinarie sono quelle tipiche della tradizione americana newyorkese contaminata dalle tante culture e tradizioni presenti negli Stati Uniti. Via libera quindi ai burger con condimenti di ogni tipo, dolci come la apple pie, i sandwich, la colazione americana a base di bacon croccante e uova, pancakes, cookies e tantissime proposte beverage dal bar caffetteria.

Sempre a proposito di food, nuova apertura anche nel locale situato a fianco della Tazza d’Oro: si parla di un ristorante specializzato in primi piatti, una spaghetteria per la precisione, con proposte adatte alla pausa pranzo delle tante persone che lavorano in zona.