Dalla campagna al centro, ecco i Sapori del Carmine: “E non ci fermiamo qui”

Ancona, 14 settembre 2025 – “I Sapori del Carmine” sono arrivati in corso Mazzini. Ieri mattina una piccola folla si è creata davanti alla nuova gastronomia ‘firmata’ dalla famiglia Roversi. Quelli del ‘Carmine’, appunto, azienda nota in principio soprattutto per il suo prezioso olio. E’ proprio da via del Carmine, nell’oasi verde quasi nascosta tra Posatora e il Ghettarello, a poca distanza dalla caotica Torrette, vengono la maggior parte dei prodotti che si possono trovare nel punto vendita situato a pochi passi dal Mercato delle Erbe. Un luogo strategico, destinato a una riqualificazione foriera di sviluppi positivi per il commercio (e non solo) cittadino.

All’inaugurazione sono venuti in tanti: amici e conoscenti dei Roversi, ma anche i primi clienti e i ‘soliti’ curiosi. C’è anche l’assessore Angelo Eliantonio, a cui è affidato il compito di tagliare il nastro, e dare il via alla nuova avventura.

Al suo fianco c’è Stefano Roversi, figlio dell’ingegner Antonio, colui che tanti anni fa ha dato il via ad un’impresa che ha sempre avuto come marchio di fabbrica la qualità, quella vera. Qualità che si percepisce subito all’interno del locale: nei prodotti in vendita, ma anche a livello ‘architettonico’. Se la precedente Bottega dei sapori tradiva il passare degli anni, il nuovo spazio si distingue per raffinatezza e ‘modernità’. Il che non significa rinuncia ai valori della tradizione. Anzi, la filosofia del ‘Carmine’ si basa proprio sul mangiare sano, puntando su prodotti a chilometro zero. Un’idea che è piaciuta subito agli anconetani. Ed è proprio questo ‘gradimento’ che ha portato i Roversi a investire nella nuova attività.

Il signor Stefano spiega che “l’anno scorso abbiamo fatto un timido tentativo aprendo un temporary shop nel periodo natalizio. Le cose sono andate bene, e così abbiamo deciso d investire nella realizzazione di piccoli negozi di altissima qualità. Dopo questo, a novembre ne apriremo un altro in corso Amendola. L’idea è di fare altrettanto anche fuori Ancona”. L’obiettivo è aumentare i prodotti ‘made in Carmine’. “Vogliamo avere sempre più prodotti nostri. Dopo l’olio sono venuti la pasta, il passato di pomodoro, il pesto... Al mercato del Piano abbiamo già una rivendita di frutta e verdura, che proviene dal nostro orto di quattro ettari”.

Il tavolo che ieri mattina offriva ai presenti ‘stuzzichini’ e lo spumante di rito non è stata una presenza casuale. “A breve avremo il permesso di tenere dei tavolini all’esterno del negozio. Ci rivolgiamo, ad esempio, ai professionisti che vogliono un pranzo di qualità. Anche in corso Amendola ci saranno i tavolini fuori”. Stefano Roversi spiega che prima, stando in campagna, “la gente sapeva poco di noi. Ora vogliamo farci conoscere dalla città”. L’assessore Eliantonio definisce la nuova gastronomia “un’eccellenza, situata in un luogo importantissimo, soprattutto considerando la prospettiva temporale. Tra pochi mesi riaprirà il Mercato delle erbe. Poi l’intera zona verrà riqualificata e valorizzata, essendo adatta proprio per certi tipi di attività commerciali di qualità”.

r. m.