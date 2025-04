Nasce la prima nave da crociera a idrogeno: è in costruzione al porto di Ancona

Ancona, 8 aprile 2025 — Fincantieri e Viking hanno annunciato oggi, martedì 8 aprile, l’arrivo della prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno stoccato a bordo, utilizzato sia per la propulsione sia per la generazione di energia elettrica a bordo, la "Viking Libra". L'unità è attualmente in costruzione nello stabilimento Fincantieri di Ancona, con consegna prevista per la fine del 2026. Con una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate e una lunghezza di 239 metri, "Viking Libra" potrà ospitare fino a 998 persone in 499 cabine. Il mezzo navale sarà in grado di navigare e operare a zero emissioni, consentendole di accedere anche alle aree più sensibili dal punto di vista ambientale.

5 foto In onda la puntata speciale di Linea Verde Italia dedicata all'Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina Militare Italiana, in occasione del suo arrivo nel porto di Trieste. Le conduttrici, Elisa Isoardi e Monica Caradonna, hanno accompagnato i telespettatori in un viaggio a bordo della nave, esplorandone ogni angolo, dalla prua alla poppa, passando per il macina rifiuti e la cucina. Durante la puntata, hanno intervistato i membri dell’equipaggio, condividendo racconti e aneddoti sulla vita a bordo e sulle tradizioni marinare custodite dal Vespucci nei suoi oltre novant’anni di storia. Nei prossimi giorni la nave farà tappa a Venezia e Ancona per poi proseguire il suo tour 2025 nel Mediterraneo.

L’annuncio negli Usa

L’annuncio è stato dato direttamente da Miami (Usa), durante l'apertura della fiera crocieristica Seatrade. Come spiegato dalla stessa Fincantieri, la nave da crociera green sarà spinta “da un nuovo sistema di propulsione a idrogeno di ultima generazione che, combinato con una tecnologia avanzata a celle a combustibile, sarà in grado di generare fino a sei megawatt di potenza, stabilendo un nuovo standard per gli sforzi di decarbonizzazione del settore — si legge in una nota — Anche la successiva nave da crociera di Viking, la ‘Viking Astrea’, sarà sostenibile perché alimentata a idrogeno”. Attualmente è in costruzione sempre presso lo stabilimento di Ancona, con consegna prevista nel 2027.

Iniziativa congiunta

Il successo di questa iniziativa congiunta con Viking è stato reso possibile grazie alla capacità di Fincantieri di integrare nuove tecnologie dirompenti a bordo. Un contributo fondamentale proviene da Isotta Fraschini Motori (Ifm), controllata di Fincantieri specializzata in tecnologie avanzate a celle a combustibile, che fornirà soluzioni su misura per "Viking Libra".

Una progettazione unica

La nave sarà dotata di soluzioni inedite per il carico e lo stoccaggio dell'idrogeno direttamente a bordo, nonché di un sistema di celle a combustibile a membrana elettrolitica polimerica (Pem) specificamente ottimizzato per le operazioni crocieristiche, progettato e realizzato da Ifm.

Questo risultato rafforza il ruolo di Isotta Fraschini Motori come leader nell'adozione di carburanti green e sistemi energetici all'avanguardia per i settori marittimo e terrestre.