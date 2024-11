“Da Roma con un jet privato a soli 80 euro”

Falconara, 29 novembre 2024 – “Vuoi provare l’ebbrezza di prendere un jet privato a 80 euro? Solo per i marchigiani! Lo sapevi?” Inizia così il video girato nei giorni scorsi e diventato presto virale dell’imprenditrice e influencer di Porto San Giorgio “importata a Dubai” Federica Silenzi (quasi 100 follower solo su Instagram). “Oggi ti porto in questo volo assurdo che ho già preso e ho fatto da sola Roma- Ancona operato da Skyalps – dice nel video fai da te e ironico, diventato presto virale sui social – e vediamo se anche oggi mi farò questo viaggio completamente da sola”. Il video mostra poi il gate da Roma praticamente vuoto. “Ancona (Aoi) partenza 14,15” dice il tabellone luminoso dell’aeroporto romano, imbarco 13:35. “Parte tra un’ora - dice l’influencer in video – e non c’è nessuno. Ma soprattutto partirà st’aereo? In orario? Lo faranno partire solo per me” butta la’ il dubbio. Poco dopo l’imbarco è fatto e Federica Silenzi sale nell’autobus che la porterà al velivolo.

“Siamo tre passeggeri – dice ancora in video – per adesso in due ma in extremis sta arrivando il terzo”. Poi l’ingresso in aereo con il saluto alla hostess e le informazioni relative alla sicurezza in volo. Attivata la modalità aereo le immagini riprendono i sedili vuoti e l’imprenditrice marchigiana accompagna i followers fino in bagno (molto pulito, ndr)”. “Atterraggio un pò turbolento ma siamo vivi” scherza ancora l’influencer he parla di servizio di “serie A. Solo ad Ancona”.

Poi una volta arrivata all’Ancona International airport dove ad attenderla ci sono i genitori Federica Silenzi dà una valutazione complessiva di questa “experience in jet privato”: “consigliatissimo: 10”. “Quindi marchigiani, se dovete andare a Roma Skyalps è la soluzione: 80 euro pure il taxi e babbo e mamma che vi vene a prende (in rigoroso dialetto del sud delle Marche)”. Tantissimi in poche ore i commenti spesso polemici sulla scarsa sostenibilità e il forte impatto ambientale di viaggi del genere e sui fondi pubblici che i voli di continuità impiegano per pochi utenti (riservato ai marchigiani). “Io prendo regolarmente quello da Ancona per Milano/Linate e viceversa – commenta un’altra passeggera dopo aver visto il video. Mi è capitato di prendere anche quello per Roma. Comodissimo! Eravamo anche in quel caso davvero in pochi! Oserei dire.. finalmente. L’alternativa è sempre il treno che costa di più, ci mette decisamente di più ed è sempre rigorosamente in ritardo”.