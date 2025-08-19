Stanze singole introvabili, Ancona registra il +77%. Caccia a soluzioni a basso prezzo

Anche ad Ancona, la ricerca di stanze singole è in continua crescita, segnando un’impennata senza precedenti. Secondo i dati elaborati da Immobiliare.it, rispetto a 12 mesi fa la domanda nel capoluogo ha registrato un +77%, un dato che la colloca ai vertici della classifica nazionale. La tendenza riflette l’interesse crescente di studenti universitari e lavoratori fuori sede, attratti dalla possibilità di trovare soluzioni abitative più economiche rispetto alle grandi città italiane, pur restando vicini a università, centri di formazione e poli lavorativi.

Il boom della domanda ad Ancona si accompagna a un mercato dell’offerta che, invece, resta ancora contenuto. Le stanze disponibili non sono aumentate in misura significativa, mantenendo un quadro competitivo nel quale chi cerca una sistemazione deve muoversi rapidamente per assicurarsi un posto letto. Il trend locale conferma però l’attrattività della città, grazie a costi più sostenibili e a una buona qualità della vita che spinge molti giovani a privilegiare Ancona rispetto a comuni più grandi (e cari).

Secondo gli esperti, la crescita della domanda è influenzata da diversi fattori. Da un lato, molti studenti preferiscono soluzioni vicine ai poli universitari e ai servizi pubblici, evitando spostamenti lunghi e costosi. Dall’altro, l’incremento dei prezzi nelle città più grandi ha convinto molti giovani a guardare verso Ancona, dove il costo medio di una stanza singola resta più contenuto rispetto ai capoluoghi del Nord e del Centro Italia.

Luke Brucato, Chief Strategy Officer di Immobiliare.it Insights, ha sottolineato a riguardo come "studenti e giovani lavoratori mostrino una crescente propensione a spostarsi verso aree ben collegate, ma con canoni più accessibili, sia per posto letto sia in termini di costo complessivo dell’immobile".

Per quanto riguarda i prezzi, ad Ancona si può trovare una stanza singola con canoni medi più contenuti rispetto ai grandi centri - sotto i 300 euro (257 euro) - dietro a Chieti (228), Catanzaro (243) e Foggia (249), ma davanti a Catania (263), Messina (275), Palermo (278) e Perugia (280). Così il costo resta competitivo e permette a molti studenti di vivere vicino all’università, senza gravare eccessivamente sul budget mensile.

A livello nazionale, invece, Milano resta la città più cara per affittare una singola, con una media di 732 euro al mese, seguita da Bologna (632 euro), Firenze (606 euro) e Roma (575 euro). In molte altre città universitarie, invece, si registra un rallentamento della domanda: Torino -3%, Firenze -6%, Milano -13% e Bologna -38%. Venezia e Genova fanno eccezione con +30% e +59%, ma Ancona rimane il caso più eclatante con un +77%.

Insomma, nonostante alcune flessioni, il mercato delle stanze singole mostra segnali di stabilità. L’offerta resta più o meno invariata, mentre cresce il volume degli annunci contattati - tendenza che si riflette anche su Ancona - a conferma dell’interesse costante per il segmento. Nel futuro gli esperti prevedono una possibile stabilizzazione dei prezzi nel medio periodo, con un assestamento dei canoni dopo anni di forte pressione al rialzo.