Un rosato delle Marche tra i migliori al mondo

Senigallia (Ancona), 25 giugno 2024 – Un vino rosato delle Marche sale al secondo posto nel mondo nella speciale classifica di Wine Pleasures, la selezione di esperti che ogni anno segnala e valuta le grande etichette di tutto il mondo. Il rosé Sensuade di Stefano Antonucci ha infatti ottenuto il punteggio di ‘95 Gold’ che lo proietta al secondo posto, ovvero secondo miglior vino rosé al mondo:

"Una grandissima soddisfazione, un risultato che premia un progetto nato per caso, quando ero in vacanza in Spagna, assaggiando vini di eccellente aromaticità che io ho poi voluto riprodurre, con il Sensuade, nelle Marche, nella mia cantina Santa Barbara di Senigallia, utilizzando naturalmente solo uve marchigiane”, dice Stefano Antonucci, non nuovo a exploit nazionali e internazionali oltre il Verdicchio, come dimostra anche il suo ‘Mossone’ Merlot segnalato tra i cinquanta vini rossi più buoni d’Italia. Ma che vino è il Sensuade salito ai vertici mondiali? Un vino di eccellente freschezza che gioca su piccoli frutti, dal melograno al ribes, alla fragolina di bosco, per poi apririsi ad un impatto floreale intenso ed elegantissimo, segnato da note, tra le altre, di rosa rosa e viola. “Abbiamo – spiega Antonucci – selezionato alcune delle uve più aromatiche delle nostre campagne per produrre un vino che fosse piacevole e accessibile a tutti, ma contemporaneamente con una ricchezza di aromi e una pulizia da grande vino. Questo secondo posto al mondo premia la semplicità, perché a volte le cose semplici sono quelle che stupiscono nella loro bellezza e nella loro bontà e questo vale anche per i vini”.