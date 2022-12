Fabriano, fa una videochamata erotica e finisce vittima di estorsione

In azione i carabinieri

Fabriano (Ancona), 27 dicembre 2022 – Fa una videochiamata erotica con un giovane sudamericano, ma finisce vittima di un’estorsione: denunciato 38enne. Tutto è iniziato quando un 30enne di Fabriano, è finito in trappola. Il fabrianese, infatti, ha fatto una videochiamata con un giovane sudamericano. Dall'altra parte del cellulare, però, a sua insaputa, è stato ripreso in atteggiamenti intimi. Quella che pensava rimanesse una conversazione erotica privata, in realtà non lo era affatto. Poco dopo, infatti, chi aveva registrato quei momenti osè ha chiamato il giovane fabrianese per chiedergli 300 euro per evitare che quelle immagini diventassero pubbliche. Il trentenne ha pagato quanto richiesto, poi si è recato dai carabinieri della compagnia di Fabriano. Dopo una serie di indagini informatiche i militari sono riusciti a risalire all'autore del fatto, un trentottenne, sudamericano, residente in Calabria, che è stato denunciato per estorsione.