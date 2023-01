Fabriano tampona e scappa: i carabinieri la rintracciano e la multano

In azione i carabinieri

Fabriano (Ancona), 24 gennaio 2023 – Tampona un’auto e fugge ma i carabinieri la rintracciano: i militari della compagnia di Fabriano, sono intervenuti ieri sera nei pressi del parco comunale Regina Margherita per un incidente. Si è trattato di un tamponamento che si è verificato per colpa del manto stradale sdrucciolevole viste le condizioni meteo. Due utilitarie si sono tamponate, ma la conducente che ha provocato il fatto, invece che scendere dalla macchina, ha proseguito la sua corsa. L'automobilista del mezzo tamponato, invece, ha subito contattato i carabinieri di Fabriano. Protagoniste due giovani automobiliste residenti a Fabriano. Quella che ha commesso il tamponamento è una ventenne del posto, quella che l'ha subito è una trentenne. I militari, una volta accertato che la conducente tamponata non avesse riportato traumi fisici, hanno effettuato tutti i rilievi del caso. A seguito di particolari indagini lampo, anche perché erano poche le auto in circolazione in quel momento, l'autrice è stata identificata dalla pattuglia. Per lei una multa per "fuga dopo incidente con solo danni alle cose" da 302 euro e la decurtazione di 4 punti dalla patente. Sono in corso controlli mirati, da parte dei carabinieri della compagnia di Fabriano, al corretto utilizzo delle dotazioni invernali alle macchine con pneumatici idonei o catene a bordo.