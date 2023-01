Fabriano, versa la caparra per una stanza in affitto ma era fantasma

In azione i carabinieri

Fabriano (Ancona), 12 gennaio 2023 – Ancora due truffe messe a segno per via telematica: i carabinieri trovano i responsabili e li denunciano. All’opera i carabinieri della compagnia di Fabriano a cui si sono rivolte due persone che si sono fidate dell’affare che sembrava essere loro capitato tramite web.

I carabinieri di Cupramontana hanno denunciato un pugliese ventenne. Aveva messo in affitto una stanza sita in Romagna, in una città universitaria. Dopo aver pubblicato un annuncio una 40enne di Cupramontana ha prenotato e ha versato oltre 700 euro. Ma a quel punto l’uomo si è reso irreperibile e di fatto l’abitazione era fantasma. Lui è stato denunciato per truffa. L’uomo, disoccupato, è già noto alle forze dell’ordine.

Il secondo episodio è avvenuto a Sassoferrato. Autori un 20enne della Sicilia e un 60enne del Veneto. Vittima un trentenne di Sassoferrato. Il giovane sentinate aveva messo in vendita la propria bici da corsa. I due finti acquirenti lo hanno contattato poco dopo la pubblicazione dell’annuncio in rete. Sembravano davvero interessati all’affare e dicevano di voler concludere subito. Così hanno indotto il trentenne sentinate a recarsi ad uno sportello automatico. Con artifizi e raggiri i malfattori hanno fatto in modo che invece di ricevere i 700 euro pattuiti il giovane di Sassoferrato ne abbia versati il doppio, 1.400 euro, nella prepagata dei due finti clienti. Per fare questo i due malfattori lo hanno guidato abilmente al telefono e lui si è fidato ciecamente confidando nella possibilità di ricavare 700 euro da quella bicicletta che non utilizzava più. Poco dopo aver chiuso la telefonata con i due presunti acquirenti il giovane si è accorto dell’ammanco e, capito di essere stato raggirato, non ha esitato a raggiungere la caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. I militari hanno prontamente avviato le indagini e il ventenne della Sicilia e il sessantenne del Veneto, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine, poco dopo sono stati identificati e denunciati per truffa in concorso. Si tratta dell’ennesima denuncia messa a segno via web negli ultimi mesi e con i proprietari rintracciati dai carabinieri, più difficile e lungo per i truffati il procedimento per riavere indietro il proprio denaro. La raccomandazione delle forze dell’ordine è sempre quella di diffidare di chi si mostra particolarmente ‘premuroso’ e di evitare di recarsi agli sportelli bancomat mentre si è al telefono con i presunti acquirenti.