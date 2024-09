Filottrano, cade dalla bici: soccorso un ragazzino

Filottrano, 29 agosto 2024 – Soccorso a un ragazzino nel tardo pomeriggio di oggi a Filottrano. Il 13enne si trovava in bici con un gruppo di amici all’interno del bosco della selva delle Cento finestre, in zona San Biagio. Stavano percorrendo i sentieri nel bosco con la bici quando il ragazzino non deve essersiaccorto di un dislivello di 8 metri, ed è finito rotolando nel sentiero di sotto. Sil posto l'infermieristica Filottrano i cui operatori hanno attraversato il bosco a piedi e recuperatoil 13enne. Il ragazzino è stato poi caricato in ambulanza e portato al personale di Icaro verso l'ospedale Salesi dove è stato ricoverato per vari traumi. Fortunatamente le sue condizioni fisiche non sono gravi. Tanta la paura per il gruppetto di giovanissimi.