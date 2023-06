Agugliano, inaugurata la manifestazione che promuove il gelato

Agugliano (Ancona), 11 giugno 2023 - Ha preso il via con successo la dodicesima edizione del Gelato artigianale Festival di Agugliano, in programma fino a oggi. Sul palco, per l’inaugurazione ufficiale, il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, ha detto: “Una formula indovinata e vincente che mette insieme la promozione del gelato e dell’arte gelatiera con quella delle nostre eccellenze paesaggistiche e dei borghi storici, biglietto da visita che ci distingue in Italia e nel mondo. Porto il saluto dell’Assemblea legislativa, che patrocina l’evento. Questo è un chiaro indirizzo della Regione, quello cioè di rivitalizzare e valorizzare i borghi storici attraverso specifiche iniziative e azioni legislative come appunto la legge sui borghi”.

A tagliare il nastro il sindaco di Agugliano Thomas Braconi, accanto al Presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, al Presidente dell’Associazione Gelato artigianale Festival, Martino Liuzzi e alla componente del direttivo Alessandra Fiorani i quali hanno sottolineato la presenza, in questa edizione, di venti maestri gelatieri provenienti anche dal Giappone e dalle isole Canarie.