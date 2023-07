Grande attesa per il nuovo singolo del cantautore sirolese Grandine

Ancona, 9 luglio 2027 - Mentre c’è attesa per il nuovo singolo del cantautore sirolese Grandine, è tutto pronto per l’appuntamento che lo vedrà protagonista il 31 luglio nel Lazio sul palco del Festival di Minturno. Grandine, che è alla sua seconda partecipazione al festival canoro, sta anche lavorando ad una nuova canzone. Dopo mesi di pausa dal suo ultimo singolo, infatti, arrivano segnali dalle storie del suo profilo Instagram di una possibile nuova hit che uscirà entro l’estate. Tutto è ancora coperto da un alone di mistero, ma l’artista ha già spoilerato qualcosa, in più occasioni e anche nei suoi recenti concerti, della prossima uscita del nuovo singolo su tutte le più importanti piattaforme online. La curiosità è tanta e non resta altro da fare che restare connessi sul suo profilo Instagram in attesa di notizie.