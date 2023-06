Incendio Osimo, auto a fuoco lambisce un'abitazione

Osimo (Ancona), 22 giugno 2023 – Tanta paura ad Osimo. I vigili del fuoco sono stati infatti chiamati ad intervenire al centro di Passatempo per l’incendio di un’autovettura, che si è sviluppato a ridosso di un’abitazione. La squadra dei pompieri, giunta sul posto con in supporto personale dalla sede centrale di Ancona con l’autobotte, ha rapidamente spento le fiamme, che hanno anche parzialmente coinvolto la parte esterna della casa, e messo in sicurezza l’auto e l’area interessata dall’incendio.

Fortunatamente non sono state registrate persone ferite o intossicate, in zona c’erano alcuni passanti ma, alla vista del fumo, si sono subito allontanati per e hanno chiamato aiuto. Fondamentale il rapido intervento dei pompieri, che ha evitato il propagarsi delle fiamme, già alimentate, come il fumo, dal vento caldo e dalle temperature in aumento vertiginoso.