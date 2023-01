Incidente oggi a Monte San Vito, scontro tra auto e Ape car: gravissimo un uomo

Chiaravalle (Ancona), 3 gennaio 2022 – Scontro auto-Ape car: ferito in maniera gravissima 65enne. Lo scontro, probabilmente un tamponamento, è avvenuto alle 15,20 in via Piana di Cardinale frazione Le Cozze di Monte San Vito.

L'ape car Piaggio coinvolto nello schianto

L’uomo dopo l’impatto è finito fuori strada accanto al palo della segnaletica, poco distante dall'ospedale di Chiaravalle: le sue condizioni sono apparse subito particolarmente gravi. Il 65enne era in stato di semi incoscienza: è stato soccorso dal personale del 118, stabilizzato e trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Nell’impatto l’uomo ha riportato un trauma cranico e numerose lesioni. Praticamente illesa ma sotto choc la signora a bordo della vettura una Fiat Punto che come l’Ape procedeva in direzione Chiaravalle.

Sul posto per i rilievi e per far defluire il traffico i carabinieri e la polizia locale di Monte San Vito. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e della strada dove si è riversato il legname che trasportava l’ape car 50. La strada è rimasta chiusa a lungo per tutta la durata dei soccorsi e la messa in sicurezza.,