Jesi, cede cocaina e la nasconde in casa e in auto: 26enne arrestato

I carabinieri con il materiale sequestrato

Jesi (Ancona), 14 gennaio 2023 - Era stato segnalato un via vai sospetto in una zona centrale della città, i carabinieri intensificano i controlli e arrivano ad arrestare un pusher. Un lungo e paziente servizio di osservazione ha permesso, nella serata di ieri ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di trarre in arresto un 26 enne straniero residente in Jesi in flagranza di reato. Aveva ceduto due dosi di cocaina a un 22enne straniero domiciliato in città. A seguito di perquisizione personale, i militari hanno trovato nella disponibilità dell’arrestato la somma in danaro di 350 euro. L’attività di ricerca è stata estesa anche ad un locale in uso al 26enne, poco distante dal luogo di intervento, e all’interno di un’autovettura intestata ad altra persona ma della quale aveva le chiavi. Da queste ulteriori perquisizioni i carabinieri hanno trovato altre 8 dosi della stessa sostanza, nonché un bilancino di precisione. La somma di danaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, è stata sottoposta a sequestro penale unitamente al materiale trovato a seguito della perquisizione. Stamattina il giudice del tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto, disponendo la liberazione dell’arrestato e, su richiesta dei termini a difesa, l’udienza dibattimentale è stata fissata per marzo prossimo. Al 22enne destinatario dello stupefacente è stato contestato l’uso personale di sostanza stupefacente: il giovane è stato segnalato alla competente autorità amministrativa.

Bizzarra sorte, è capitata per ben due volte nello stesso giorno, a un 23enne cittadino albanese domiciliato in altra regione. La notte tra il 10 e l’11 gennaio è stato controllato dai militari dell’Aliquota radiomobile sempre a Jesi ed aveva addosso due dosi di cocaina. Poche ore dopo, di sera il 23enne è stato fermato mentre era alla guida di un motorino, in una via del centro cittadino. Alla vista dei militari del Radiomobile il 23enne cercava di disfarsi di una dose di cocaina prontamente recuperata dai militari. In entrambe le circostanze la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo e al giovane albanese è stato contestato l’uso personale. Per il secondo episodio i carabinieri hanno contestato anche il rifiuto a sottoporsi all’accertamento sullo stato di alterazione da uso di stupefacenti. E non è tutto perché i militari hanno accertato anche che il 23nenne si era messo alla guida del ciclomotore sprovvisto di patente di guida. Scattata la sanzione amministrativa, il giovan si è anche visto sottoporre a fermo il motorino.

Sul fronte della prevenzione di reati in materia di circolazione stradale venerdì notte personale dell’Aliquota radiomobile in una via del centro di Jesi hanno proceduto al controllo di un veicolo il cui conducente, un 37 enne italiano residente in un Comune in Provincia di Ancona, mostrava uno stato di alterazione da abuso di alcool. Sottoposto a test mediante etilometro il 37enne è risultato positivo con valori oltre 1,50 g/l: è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

L’attività di prevenzione da parte della compagnia carabinieri di Jesi continuerà incessantemente a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.