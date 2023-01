Jesi, nella casa in centro il bazar della droga: 27enne arrestato per spaccio

I carabinieri con il materiale sequestrato

Jesi (Ancona), 10 gennaio 2023 – Nella casa in centro il bazar della droga: arrestato dai carabinieri 27enne italiano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri della compagnia di Jesi negli ultimi giorni sono stati impegnati in una serie di controlli straordinari, con più pattuglie, per prevenire reati in genere, e specificatamente per la prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti. Nel corso di un servizio mirato, nella giornata di ieri i militari in borghese hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un'abitazione del centro cittadino di Jesi. Di conseguenza è scattato un controllo da parte dell'aliquota Radiomobile. In casa del sospettato i militari hanno trovato un piccolo bazar di stupefacenti: di tre tipi la sostanza stupefacente ritrovata e in particolare: 16 grammi di cocaina, 88 grammi di hashish e 37 grammi di marjuana, nonché materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, uno strumento da punta e circa 320 di euro in contanti, suddiviso in banconote di piccolo e medio taglio, danaro ritenuto dagli inquirenti provento di spaccio. Nell’abitazione del giovane sono state inoltre trovate anche due cartucce da caccia e per questo i militari procederanno per detenzione abusiva di armi. L’attività investigativa dei carabinieri della compagnia di Jesi ha permesso di arrestare il 27 enne italiano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Stamattina il giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto, disponendo la liberazione dell’arrestato e, su richiesta dei termini a difesa, l’udienza dibattimentale è stata fissata per marzo prossimo.

Ma non è tutto perché i militari, nelle ultime ore, hanno portato alla casa circondariale di villa Fastiggi una donna che dovrà scontare un anno di reclusione. Si tratta di una cinquantaquattrenne, residente a Jesi, arrestata oggi dai carabinieri della stazione di Jesi i quali hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla competente autorità giudiziaria. La donna è stata riconosciuta colpevole di concorso in furto aggravato in abitazione commesso nel 2016 in una casa che si trova in un Comune limitrofo a Jesi.

Dopo le formalità di rito la donna è stata portata nel carcere femminile dove dovrà restare per 12 mesi. I controlli della compagnia carabinieri guidata dal comandante Elpidio Balsamo procederanno incessanti anche nei prossimi giorni per prevenire ogni tipo di reato.