Malattie endocrino-metaboliche, a Osimo screening gratuiti

Osimo, 13 maggio 2023 – Palazzo Campana a Osimo sabato è stato la sede dell’evento dedicato alla prevenzione delle malattie endocrino-metaboliche e andrologiche, organizzato dalla Società italiana di endocrinologia (Sie). L’appuntamento, nell’unica tappa marchigiana, è stato organizzato ad Osimo e ha visto impegnati anche i medici della Clinica di Endocrinologia dell’Azienda ospedaliera Universitaria delle Marche diretta dal professor Giancarlo Balercia, referente per la Sie nelle Marche. “Sono state effettuate - ha illustrato la dottoressa Gilberta Giacchetti, dirigente medico della Clinica di Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche e Presidente dell’Istituto Campana per l’istruzione permanente che ha ospitato il progetto -, visite ed ecografie tiroidee gratuite, visite e densitometrie ossee gratuite per l’osteoporosi e consulenze nutrizionali gratuite.

L’iniziativa ha riscosso notevole successo tra la popolazione: la sola mattinata ha visto la partecipazione di oltre cento persone che si sono sottoposte agli esami e hanno richiesto la consulenza (60 persone solo per l’ecografia tiroidea e molti per pareri nutrizionali)”. Non c’è stata necessità di prenotazione per la popolazione recatasi a palazzo Campana ma ci si è potuti presentare direttamente per richiedere le prestazioni gratuite.

“È noto che gli ormoni sono le sostanze che regolano quasi ogni funzione biologica, quando qualcosa in questo complesso equilibrio non funziona a dovere, rischia di produrre importanti malattie, dalle malattie rare a vere e proprie malattie sociali e diffusissime come le patologie tiroidee, l’obesità, il diabete, l’osteoporosi, le disfunzioni sessuali e riproduttive ed alcuni dei più diffusi tumori. Partendo da questi presupposti, il progetto “InSIEme” ha lo scopo informare e di incoraggiare i cittadini a prendere informazioni e conoscenze su queste patologie”.

La Sie si propone di interagire direttamente con i territori di riferimento, in questo caso, appunto le Marche, con finalità di solidarietà e promozione sociale attraverso campagne di informazione e formazione e di screening che impattano sulla vita oggettiva e percepita delle persone. Il progetto ha lo scopo di incoraggiare i cittadini ad assumere informazioni sulle patologie più diffuse, puntando sulla prevenzione ma anche sulla terapia e su eventuali percorsi di diagnosi e cura. La collocazione a Palazzo Campana ha risposto alla volontà di uscire dagli ospedali per andare incontro ai cittadini sul territorio.