Ancona, 21 luglio 2020 – Giornate di grande afa, il picco tra domani, mercoledì 22 luglio e giovedì 23. Le temperature nelle prossime ore subiranno un ulteriore incremento con punte di 35-36 gradi al Centro-Nord. E’ l'anticiclone sub-tropicale sembrerebbe volersi prendere una rivincita: sta infatti riscaldando il clima di tutta la penisola o facendo schizzare le temperature fino a 40 gradi.



Ma l’afa non avrà lunga vita nemmeno stavolta: venerdì infatti è previsto l’arrivo di una perturbazione temporalesca che sin dalle prime ore interesserà il Nord Italia per poi raggiungere anche l'Umbria e le Marche. I fenomeni potranno risultare anche forti e con grandinate. In questo contesto le temperature subiranno una temporanea diminuzione. Nel corso del weekend infine la perturbazione sfilerà verso il resto delle regioni centrali, ma perdendo potenza.

Domenica dovrebbe tornare il sole con un nuovo rialzo delle temperature. Un andamento simile a quello della scorsa settimana, con abbastanza improvvisi cambi di temperature.

Le previsioni meteo