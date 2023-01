Montemarciano, rimossa la fermata del bus alla Marcianella: proteste

La fermata rimossa

Montemarciano (Ancona), 12 gennaio 2023 - “La frazione della Marcianella perde una fermata del trasporto pubblico locale, quella lato mare. Disagi per lavoratori e studenti”. A esprimere perplessità e disappunto per la novità sono i residenti che “da anni chiedevano un attraversamento pedonale ora, invece, subiscono il dimezzamento di un servizio pubblico” denuncia l’opposizione di Progetto Montemarciano.

La decisione sarebbe arrivata dall’Atma per il crollo parziale del rudere adiacente e per alcune criticità relative al codice della strada, in primis l’impossibilità di realizzare un passaggio pedonale sulla SS16, chiesto con forza dai residenti della zona del Gelso e della Marcianella. “Con la rimozione di quella fermata – spiegano i residenti – gli studenti dovranno percorrere circa un chilometro a piedi lungo la statale senza marciapiedi e con scarsa illuminazione, con evidenti disagi e pericoli”. Il Comune nel 2020 aveva acquistato addirittura due nuove pensiline per le due fermate di Marcianella, spendendo attorno ai 10mila euro. “ La fermata della Marcianella – spiega il sindaco Damiano Bartozzi - non è stata rimossa dal Comune perché su strada statale: la comunicazione è dell'Atma. La fermata non rispettava il codice della strada e in particolare le necessaria distanze dall’intersezione tra Statale e Provinciale. Come comune avevamo proposto di spostare la fermata dalla Statale a via grotte di Frasassi ma la nostra richiesta non è stata accettata”.