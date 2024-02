Ciak, si ricomincia: riapre il Movieland Goldoni. "Ma non soltanto film"

Ancona, 29 febbraio 2024 – Da ieri le porte del Movieland Goldoni sono di nuovo aperte. E dopo un’attesa tanto febbrile si può essere certi che saranno in molti a varcarle. La crisi del Covid è superata. Le difficoltà burocratiche e tecniche, dovute soprattutto ai severi controlli riguardanti la sicurezza, anche. La riapertura della multisala di via Montebello, con ‘affaccio’ su via San Martino e piazza Pertini, era in programma prima di Natale. Le cose non sono andate come sperava Saverio Smeriglio, gestore ‘figlio d’arte’, ma quel che conta è il presente. Il fatidico momento è arrivato. Sarà il blockbuster ‘Dune’ ad attirare la maggior parte degli spettatori. Ma il futuro dell’ex glorioso cinema-teatro non parlerà solo il linguaggio dei film più commerciali. La ‘multisala del centro’ si appresta a diventare un punto di riferimento per la vita culturale di Ancona.

Prima di parlare del futuro, però, Smeriglio fa qualche accenno al (recente) passato. "Abbiamo lavorato duramente tutti. Ringrazio il direttore Gianluca Chiodi, che si è fatto in quattro, il sindaco Daniele Silvetti, che ho sentito molto vicino, e tutti quelli che non ci hanno fatto sentire soli, dimostrando un caloroso interessamento. In tanti durante i lavori ci chiedevano: ma quando riaprite? E tanti hanno dimostrato entusiasmo e felicità per questo momento".

Una cosa è certa: non è stato facile. "Abbiamo accettato la sfida, la scommessa – continua Smeriglio – nonostante le condizioni in cui si trovava la struttura. Vorrei ricordare anche mio padre Salvatore, che dal 1953 ha fatto tanto per il cinema, in Italia e ad Ancona. Nel Movieland Goldoni c’è un bel pezzo di lui. Vedere chiusa la multisala era un colpo al cuore per me, qualcosa di impensabile. Ogni volta che chiude un cinema muore un pezzo di città. Un cinema è anche un presidio di sicurezza". Smeriglio confessa il suo unico cruccio: "Non siamo riusciti a organizzare un evento per la riapertura, perché i tempi si sono dilatati. L’uscita di ‘Dune’, poi, era importantissima. Ma stiamo pensando di fare qualcosa tra qualche settimana". Quanto alla programmazione, Smeriglio spiega che "ci sarà un’attenzione a trecentosessanta gradi, non punteremo solo sui blockbuster, ma diversificheremo l’offerta. Vogliamo proporre cinema di qualità".

Le sale attive saranno quelle più grandi, ma quelle piccole, lunghe e piuttosto strette, potranno accogliere quelle che Smeriglio chiama "altre situazioni", intendendo, ad esempio, incontri e workshop di recitazione. "C’è un brainstorming in itinere. Ragioneremo su quello che si può fare, in stretto rapporto con chi è disponibile a interfacciarsi con noi". Il riferimento è innanzitutto all’amministrazione comunale, che ha deciso di puntare molto sul cinema per lo sviluppo culturale della città.

Intanto Smeriglio si gode la sua ‘creatura’, a partire dalla sala numero 1. "E’ qualcosa di unico a livello regionale, grazie al sistema Dolby 7.1". La nuova avventura è iniziata, per la gioia dei cinefili, innanzitutto, ma anche di tutti gli anconetani che tengono alla loro città.