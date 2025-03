Musone in piena, emergenza rientrata

Osimo, 26 marzo 2025 - L'ondata di piena del fiume Musone che si è verificata attorno alle 20.30 di ieri sera trascinando nel tratto del territorio di Osimo e Castelfidardo molti detriti non ha provocato esondazioni. L'allerta allo stato attuale è dunque rientrata senza conseguenze. Il gruppo comunale di Protezione civile fidardense ed i servizi di reperibilità comunale rimangono comunque in vigile attesa e controllo, pronti ad intervenire qualora si ripresentino dei rischi. La centrale operativa regionale ha confermato che l'idrometro, che aveva raggiunto appunto una soglia preoccupante, non sta registrando ora livelli critici. Ieri sera vigili del fuoco e protezione civile erano al lavoro per monitorare la situazione. Per precauzione Il Comune di Osimo ha chiuso i ponti in via Molino Mensa (il ponte che porta all’incrocio con casa Cea e via Settefinestre) e la pista ciclabile in prossimità dell’intersezione con via Paradiso.