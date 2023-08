La Notte Celeste, a Loreto boom di presenze

Loreto (Ancona), 9 agosto 2023 – La Notte Celeste fa il bis e si riconferma evento di punta dell’estate lauretana, con un boom di presenze che ha superato di gran lunga la prima edizione dello scorso anno: ieri sera la città mariana, interamente illuminata ed addobbata di celeste, è stata raggiunta da migliaia di persone che hanno circolato per le varie piazze del centro storico, ognuna interessata da un diverso spettacolo musicale.

Gremita anche piazza della Madonna, nella quale, a partire dalle 22, si sono esibiti i Matia Bazar, guest star di questa edizione 2023. Un’edizione archiviata con grande soddisfazione dal sindaco Moreno Pieroni e dall’assessore alla Cultura Francesca Carli che hanno fortemente puntato sulla Notte Celeste per far conoscere Loreto, città già ricca di fascino culturale per tanti turisti, da un’angolazione differente, quella della musica e del divertimento.

“Loreto ancora una volta dimostra di avere voglia di accogliere tutti coloro che sono in vacanza nelle Marche attraendoli con un evento davvero di alta qualità – ha commentato il primo cittadino –. La serata di ieri ha dimostrato questa valenza e il fatto che Loreto sa offrire proposte all’altezza”. “Non posso che ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla straordinaria riuscita della Notte Celeste – ha detto l’assessore Carli – è un’esperienza che ha dimostrato di essere cresciuta notevolmente dall’anno scorso: Loreto è davvero diventata un bellissimo palcoscenico a cielo aperto, in grado creare attrattiva per tanti diversi pubblici. Continueremo su questa strada che ci sta ripagando molto in termini di risultati’.

I Matia Bazar evento di punta

Evento di punta della serata è stato il Concerto dei Matia Bazar, in Piazza della Madonna, ma la manifestazione è stata ricca di diverse proposte musicali distribuite nelle varie piazze del centro storico: il dj set di Nicola Pigini, in via Sisto V, Icaro: tributo a Renato Zero in Piazza Papa Giovanni XXIII, i West River Band in Piazza Giovanni Paolo II, Colori e Musica in Piazza Garibaldi e i Diana Live Band in Piazza Leopardi.

Di assoluto impatto l’allestimento pensato per l’occasione, che ha visto coinvolti anche i commercianti, che hanno esposto nelle vetrine dei negozi decorazioni celesti fornite da Confcommercio Marche Centrali. Un grande evento reso possibile anche grazie al sostegno di molti partner cittadini: la Loreto Multiservizi, che anche quest’anno è stata main sponsor della Notte Celeste, e quindi la Fondazione Opere Laiche, la Fondazione Carilo, la Pro Loco, Amat e Sì con Te. L’organizzazione del format è stata anche per il 2023 a cura di Futura Unisce – Eventi Live di Nevio Russo.